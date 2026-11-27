«Σκληρή» ήττα από την Μίλαν γνώρισε το βράδυ της Τετάρτης (26/11) ο Ολυμπιακός, καθώς η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ επικράτησε με 4-2 στο Φάληρο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ένας εκ των διακριθέντων των «ερυθρόλευκων» στο ματς του ”Γ.Καραϊσκάκης” ήταν αναμφίβολα και ο Λορέντσο Πιρόλα, ο οποίος άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο πρώτο μέρος νικώντας τον Μενιάν. Φυσικά, η εμφάνιση του δεν πέρασε απαρατήρητη στην πατρίδα του.

Μάλιστα, το «Tuttomercatoweb» αφιέρωσε εκτενές δημοσίευμα στον 24χρονο στόπερ, χαρακτηρίζοντάς τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση με τους «ροσονέρι». Παρόλα αυτά, οι Ιταλοί το πήγαν ένα βήμα.. παρακάτω, καθώς όπως αναφέρεται, πρόθεση του ίδιου είναι να επιστρέψει στην Serie A, αναζητώντας μάλιστα έναν πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Και η Serie A; Η επιστροφή με πρωταγωνιστικό ρόλο παραμένει στόχος του γεννημένου το 2002 αμυντικού. Άλλωστε, στα 24 του χρόνια μπορεί ακόμη να ονειρεύεται μια καριέρα ως πρωταγωνιστής στην Ιταλία, ενώ χθες απέναντι στη Μίλαν απέδειξε πόσο σημαντική είναι η εξέλιξή του όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα», τονίζει μεταξύ άλλων το σχετικό δημοσίευμα.

Για την ιστορία, ο Πιρόλα αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό το 2024 έναντι τριών εκατομμυρίων ευρώ από τη Σαλερνιτάνα, έχοντας από τότε 82 εμφανίσεις με ένα γκολ και μία ασίστ.