Ο πίθηκος Punch έγινε ενός έτους - Βίντεο με επισκέπτες του ζωολογικού κήπου να λένε «χρόνια πολλά»

Ο «Punch», ο δημοφιλής ιαπωνικός μακάκος του ζωολογικού κήπου της πόλης Ιτσικάβα, στο νομό Τσίμπα, έκλεισε το 1ο του έτος την Κυριακή 26 Ιουλίου.



Ο νεαρός πίθηκος, που ανατράφηκε από τους φροντιστές του ζωολογικού κήπου, απέκτησε παγκόσμια φήμη πέρυσι, όταν φωτογραφίες και βίντεο, στα οποία φαίνεται να αγκαλιάζει έναν λούτρινο ουρακοτάγκο ως υποκατάστατο της μητέρας του, έγιναν viral.

Το τρίχωμα του Punch, που παλαιότερα είχε πιο σκούρο χρώμα, έχει γίνει καφέ όπως και των άλλων μακάκων του ζωολογικού κήπου. Δεν κρατιέται πλέον από το λούτρινο παιχνίδι και έχει ενσωματωθεί όμορφα με τους υπόλοιπους πιθήκους του ζωολογικού κήπου. Μάλιστα, παίζει και περιποιείται τους άλλους μακάκους.



Πάνω από 2.500 κάρτες γενεθλίων στάλθηκαν στον ζωολογικό κήπο από την Ιαπωνία και το εξωτερικό, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «The Japan News». Την Κυριακή, μια ομάδα ξένων επισκεπτών του ζωολογικού κήπου εθεάθη να του τραγουδάει το «Happy Birthday».

@abc7la (7/26/26) Punch, the orphaned monkey at a Japanese zoo that stole many people's hearts by clinging to an orangutan plushie, is marking his first birthday Sunday. Read more at the link in bio. ♬ original sound - ABC7LA

This is how our little Punch celebrated his birthday 🎂 pic.twitter.com/x4y1KZtFfq — Varsha Singh (@varshaparmar06) July 26, 2026





«Είμαι ευγνώμων που ο Punch κατάφερε να φτάσει στα γενέθλιά του υγιής», δήλωσε ο Τακάσι Γιασουναγκά, τμηματάρχης του ζωολογικού κήπου. «Ελπίζω ότι ο κόσμος θα συνεχίσει να τον παρακολουθεί με αγάπη», σημείωσε.