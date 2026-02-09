Ο ποδοσφαιρικός απατεώνας Μπέρνιο Βερχάγκεν έκανε τα πάντα για να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής

Είναι όνειρο κάθε παιδιού να κάνει το χόμπι του επάγγελμα. Όλοι μικροί θέλαμε να γίνουμε είτε ποδοσφαιριστές, είτε μπασκετμπολίστες, είτε εν πάση περιπτώσει να κάνουμε αυτό που αγαπάμε επάγγελμα. Έτσι ήταν και ο Μπέρνιο Βερχάγκεν, μόνο που αυτός φαίνεται ότι το ήθελε λίγο παραπάνω, και έκανε κυριολεκτικά... τα πάντα για να το πετύχει.

Ο Σουριναμέζος μεγάλωσε στην Ολλανδία και πέρασε από τις ακαδημίες της Βίλεμ, χωρίς όμως να ξεχωρίσει, καθώς δεν ήταν και ο πιο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής της ομάδας. Αποδεσμεύτηκε από την Βίλεμ και κατέληξε σε ερασιτεχνικές ομάδες της Ολλανδίας, και κατάλαβε ότι δεν θα μπορέσει να πετύχει τον στόχο του με το ταλέντο του, επομένως επέλεξε πιο... ανορθόδοξους τρόπους για να το κάνει.

Πρώτη στάση: Ευρώπη και Μολδαβία

Το 2019 έθεσε σε εφαρμογή το πλάνο του, και άρχισε να στέλνει ο ίδιος email με ένα βίντεο από τα highlights του, σε ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας από διάφορες χώρες, με αποτέλεσμα η Dinamo-Auto Tiraspol της Μολδαβίας να πειστεί από αυτό που είδε και να τον αποκτήσει. Όπως πήγε στην Μολδαβία, έτσι και έφυγε, καθώς μόλις άρχισε να εμφανίζεται στις προπονήσεις οι άνθρωποι της ομάδας κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και τον έδιωξαν άμεσα.

Νότιος Αφρική και Λατινική Αμερική με παρατράγουδα και κατηγορίες για ρατσισμό

Φυσικά και ο Βερχάγκεν δεν το έβαλε κάτω, και ανέβασε λίγο τον πήχη της ευρηματικότητας, με επόμενο στόχο του Σουριναμέζου να είναι η Cape Town FC. Η ομάδα της Νοτίου Αφρικής έλαβε συστατική επιστολή από «διάσημο ατζέντη» που τον παρουσίαζε ως τεράστιο ταλέντο. Φυσικά ατζέντης δεν υπήρχε πότε, όμως οι Νοτιοαφρικανοί έπεσαν στην παγίδα και υπέγραψαν τον Βερχάγκεν, ο οποίος άντεξε μόλις μερικές εβδομάδες στην Cape Town.

Αφού πλέον στην Ευρώπη και στην Αφρική τον μάθανε, είπε να αλλάξει ήπειρο και να δοκιμάσει την τύχη του και στην Λατινική Αμερική, και συγκεκριμένα στην Audax Italiano της Χιλής. Εκεί όχι απλά τους κορόιδεψε και τον υπέγραψαν, αλλά τους κατηγόρησε και για ρατσισμό. Μάλιστα είπε ότι αυτός ήταν ο λόγος που δεν μπόρεσε να αποδώσει μέσα στο γήπεδο. Το αποκορύφωμα όμως στα όσα έκανε ο Βερχάγκεν ήρθε τον Νοέμβριο του 2019. Ναι, όλα αυτά έγιναν μέσα σε έναν χρόνο!

X: Bernio Jordan Enzo Verhagen

Φινάλε με το τελευταίο και καλύτερο του χαρτί

Ο ευρηματικός ποδοσφαιρικός απατεώνας επικοινώνησε με την Δανέζικη Βίμποργκ, παριστάνοντας τον εκπρόσωπο της Stellar Group, ενός κολοσσού στον χώρο του agencies, με πελάτες όπως ο Γκάρεθ Μπέιλ, και έπεισε την ομάδα να τον υπογράψει. Η Βίμποργκ το έκανε φυσικά στις 5 Νοεμβρίου, και 21 μέρες μετά όχι μόνο τον απέλυσε, αλλά τον κατήγγειλε και στις αρχές για απάτη.

Κάπως έτσι το μεγάλο σχέδιο του Μπέρνιο Βερχάγκεν τελείωσε άδοξα. Μπορεί ο Σουριναμέζος να μην έγινε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, μπορεί να χαρακτηριστεί όμως επαγγελματίας απατεώνας, καθώς όσο ταλέντο του έλειπε στο ποδόσφαιρο, το είχε στο να καταστρώνει σχέδια με φαντασία, θράσος και ευρηματικότητα, πράγματα που τον έκαναν να πάει σε τρείς ηπείρους μέσα σε έναν χρόνο.