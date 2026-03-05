Ο πόλεμος, η απόφαση Τσίπρα και οι νέες δημοσκοπήσεις

Η απόφαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προκάλεσε σοκ σε ολόκληρη τον πλανήτη. Ειδικά της ευρωπαϊκής Μεσογείου. Οι ραγδαίες εξελίξεις και οι συνέπειες των πολεμικών επιχειρήσεων, έχουν, όμως, δημιουργήσει και νέα δεδομένα στον πολιτικό χάρτη στη χώρα.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε η ελληνική κυβέρνηση τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των πολεμικών ενεργειών, έχουν ισχυροποιήσει την πολιτική της θέση και φαίνεται πως θα αποτυπωθεί και στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Η συμμετοχή της Ελλάδας και στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τράμπ αλλά και στην πυρηνική ομπρέλα του Εμανουέλ Μακρόν όπως, επίσης και η συνεργασία με το Ισραήλ μέσω της συμφωνίας 3+1, έχουν καλλιεργήσει μια θετική εικόνα στο διεθνές περιβάλλον. Σε μια αντικειμενικά επικίνδυνη περίοδο.

Την ίδια στιγμή, η εσωτερική πολιτική σκηνή, αλλάζει δραματικά. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, έχει προκαλέσει και εσωτερικές διαμάχες στα κόμματα αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον. Η κυβέρνηση, λένε οι εκπρόσωποι των δημοσκοπικών εταιρειών, ενισχύεται σημαντικά ενώ τα ερωτήματα που απασχολούσαν πριν μερικές ημέρες το πολιτικό γίγνεσθαι, αυτή τη στιγμή είναι δευτερεύοντα.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, όταν διακρίνεται πως αναφορικά με τον πόλεμο υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, εκ διαμέτρου αντίθετες. Οι απόψεις, για παράδειγμα των Ραγκούση-Μαντζουράνη, που στηρίζουν απολύτως τις κινήσεις της κυβέρνησης για την Κύπρο, έχει προκαλέσει σοβαρό-ένα ακόμη-ρήγμα, στο κτήριο της Κουμουνδούρου.

Η υπόθεση της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, φαίνεται πως, ο πόλεμος δεν την ευνοεί. Πολλοί θεωρούν πως οι διεθνείς εξελίξεις έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τα οποία, όμως, δεν φαίνεται πως αλλάζουν τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Τουλάχιστον αναφορικά με την επιστροφή του στην πολιτική αρένα. Αλλάζουν, όμως, την ουσία των παρεμβάσεων του. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν ματαίωσε την εκδήλωση του Σαββάτου στην Κοζάνη. Κανείς, δεν θα παρεξηγούσε μια αναβολή της εκδήλωσης. Ο ίδιος, όμως, έλαβε την απόφαση να πραγματοποιηθεί κανονικά καθώς, όπως, λέγεται, επιθυμεί να καταθέσει τις απόψεις του και για τις πολεμικές επιχειρήσεις όσο και για τις επιπτώσεις στην εθνική οικονομία.