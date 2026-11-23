Αντί για αποκλιμάκωση, η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας παρουσιάζει νέα σημάδια έντασης, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να επεκτείνονται γεωγραφικά και τη διπλωματική προσπάθεια να μην αποδίδει ουσιαστικά αποτελέσματα. Έπειτα από περισσότερες από έξι εβδομάδες διαβουλεύσεων, πολιτικών πιέσεων και διαπραγματευτικών κινήσεων, η προοπτική μιας συμφωνίας ειρήνης μοιάζει να απομακρύνεται.

Η αποτυχία των πρόσφατων επαφών μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας στο Σενζέν να παράγουν ουσιαστικές εξελίξεις δεν αποτυπώνει, σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, το πραγματικό μέγεθος της κλιμάκωσης που εξελίσσεται στο πεδίο της μάχης.

Ukraine November 5, 2026. Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Μόνο την τελευταία εβδομάδα, η Ρωσία εξαπέλυσε, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την πιο έντονη επίθεση της χρονιάς, με ένα μπαράζ drones και πυραύλων διάρκειας έξι ωρών. Οι επιθέσεις ακολούθησαν εβδομάδες πλήγματος σε γέφυρες του Κιέβου και ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη την Ουκρανία, αφήνοντας δεκάδες νεκρούς και πολλές περιοχές, ακόμη και την πρωτεύουσα, αντιμέτωπες με διακοπές ηλεκτροδότησης.

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία εντείνει τις επιχειρήσεις της εναντίον ρωσικών στόχων. Η γέφυρα του Κερτς, που συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη Κριμαία και αποτελεί ένα από τα σημαντικότικότερα έργα του Βλαντίμιρ Πούτιν, δέχθηκε τρεις επιθέσεις γύρω από την περίοδο της τριμερούς συνάντησης.

Παράλληλα, ουκρανικά drones έπληξαν μέσα στο Σαββατοκύριακο πλοίο που συνδέεται με τον ρωσικό στρατό ανοιχτά του Καλίνινγκραντ, αλλά και ρωσικά ναυτικά μέσα κοντά στο λιμάνι της Βεγγάζης στη Λιβύη. Η δυνατότητα του Κιέβου να πλήττει στόχους σε τόσο μεγάλη απόσταση δημιουργεί νέα δεδομένα, προκαλώντας πλήγματα στη ρωσική παρουσία τόσο στη Βαλτική όσο και στη Μεσόγειο.

Finnish Border Guard’s handout photo of the Russian cargo ship Sparta II as the extinguishing of the fire continues in the Gulf of Finland November 22, 2026. Finnish Border Guard/Handout via REUTERS

Η Βαλτική και η Μεσόγειος μπαίνουν στο επίκεντρο

Η γεωγραφική επέκταση των ουκρανικών επιθέσεων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Το Καλίνινγκραντ, ρωσικός θύλακας ανάμεσα στη Λιθουανία και την Πολωνία, βρίσκεται σε μια περιοχή που μέχρι πρότινος θεωρούνταν σχετικά ασφαλής για τη Μόσχα, καθώς περιβάλλεται από κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ με ιδιαίτερα επικριτική στάση απέναντι στη Ρωσία.

Το πλοίο Sparta 2, που φέρεται να αποτέλεσε στόχο, ανήκει στον ρωσικό στόλο μεταφοράς στρατιωτικού υλικού Sparta. Η επίθεση εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκε από την Ουκρανία, είτε με drone που εκτοξεύθηκε από άλλο πλοίο είτε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πέρασε μέσα από ρωσικό έδαφος και έφτασε στη Βαλτική.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, κατηγόρησε τη Λιθουανία ότι επέτρεψε τη διέλευση του drone από τον εναέριο χώρο της. Η συγκεκριμένη καταγγελία ενισχύει το ρωσικό αφήγημα περί εμπλοκής του ΝΑΤΟ στον πόλεμο, ενώ παράλληλα εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές ενέργειες δολιοφθοράς στην περιοχή της Βαλτικής και για τον κίνδυνο περαιτέρω έντασης με τη Συμμαχία.

Αντίστοιχα, τα πλήγματα κοντά στη Βεγγάζη, σε ρωσικό πολεμικό πλοίο και φορτηγό πλοίο, όπως ανέφερε ο Ζελένσκι, αναδεικνύουν την ευρύτερη εμβέλεια των ουκρανικών drones. Η Ρωσία, η οποία τα προηγούμενα χρόνια ενίσχυε και προέβαλλε τη στρατιωτική της παρουσία στην Αφρική, βλέπει πλέον τα πλοία της να αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους ακόμη και σε λιμάνια της Μεσογείου.

Η σύγκρουση έχει ήδη διευρυνθεί σημαντικά σε σχέση με τα δεδομένα πριν από πέντε χρόνια. Από τις επιχειρήσεις που περιορίζονταν αρχικά στο ουκρανικό έδαφος, ο πόλεμος μεταφέρθηκε το 2024 και εντός της Ρωσίας, ενώ στη συνέχεια αυξήθηκαν οι ανησυχίες για τις ανατολικές παρυφές του ΝΑΤΟ και για περιστατικά δολιοφθοράς που συνδέονται με τη Μόσχα.

People walk next to damaged buildings, amid Russia’s attack on Ukraine, in the frontline city of Kherson, Ukraine, October 28, 2026. REUTERS/Stringer

Η πολιτική αλλαγή στις ΗΠΑ και το παράθυρο ευκαιρίας της Μόσχας

Ένας από τους δύο παράγοντες που, σύμφωνα με την ανάλυση, μπορεί να οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη ένταση είναι οι πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και η πιθανή αλλαγή ισορροπιών στο Κογκρέσο.

Η Μόσχα φέρεται να διαθέτει ένα περιορισμένο χρονικό περιθώριο πριν οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει την πολιτική και οικονομική πίεση προς τη Ρωσία και να φέρει στο μικροσκόπιο τις επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στον πόλεμο.

Η στάση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά και οι χειρισμοί γύρω από τη χρηματοδότηση και τη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας, ενδέχεται να περιοριστούν από ένα ισχυρότερο φιλοουκρανικό Δημοκρατικό μέτωπο στο Κογκρέσο.

Το Κρεμλίνο, σύμφωνα με την ανάλυση, επιχειρεί παράλληλα να μετατοπίσει τη συζήτηση από τον ίδιο τον πόλεμο στην Ουκρανία προς μια ευρύτερη αντιπαράθεση για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της επέκτασης του ΝΑΤΟ προς ανατολάς.

Ο Πούτιν εμφανίζεται να ενισχύει τις απαιτήσεις του και να απορρίπτει ουσιαστικά την προοπτική άμεσης εκεχειρίας. Στην πρόσφατη παρουσία του στο Σενζέν δήλωσε ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί κατάπαυση του πυρός, ενώ για την ευρωπαϊκή συμμετοχή στις συνομιλίες υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να μεταβούν στη Μόσχα και να παρουσιάσουν τις θέσεις τους, προτού εκείνος αποφασίσει εάν θα τις εξετάσει.

Η τακτική αυτή εκτιμάται ότι απομακρύνει ακόμη περισσότερο το ενδεχόμενο συμβιβασμού, καθώς η ρωσική πλευρά φαίνεται να επιλέγει την αναθεώρηση των όρων και την επιστροφή σε πιο μαξιμαλιστικές απαιτήσεις.

Firefighters work at the site of a household item shopping mall which was hit by Russian missile strikes, amid Russia’s attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine October 24, 2026. REUTERS/Sofiia Gatilova

Το Ντονμπάς και το κόστος της ρωσικής προέλασης

Στο πεδίο των μαχών, η Ρωσία εξακολουθεί να επιδιώκει την κατάληψη του υπόλοιπου Ντονμπάς, βασικό στόχο της πολεμικής της επιχείρησης. Η Ουκρανία έχει καταφέρει να εμποδίσει τη ρωσική κατάληψη της πόλης Κοστιαντινίβκα για περίπου δύο χρόνια, ωστόσο οι γειτονικές πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ βρίσκονται πλέον κοντά σε συνθήκες που τις καθιστούν σχεδόν ακατοίκητες, λόγω των συνεχών επιθέσεων με drones και αεροπορικά πλήγματα.

Οι καταστροφές στις υποδομές και η απομάκρυνση των αμάχων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέες, ιδιαίτερα σκληρές μάχες σε αστικό περιβάλλον τους επόμενους μήνες.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε στο Σενζέν ότι η ουκρανική παρουσία στο υπόλοιπο 10% του Ντονμπάς ενδέχεται σταδιακά να καταστεί μη βιώσιμη. Η προέλαση της Ρωσίας συνοδεύεται, σύμφωνα με την ανάλυση, από απώλειες που φτάνουν τουλάχιστον τους 40.000 νεκρούς και τραυματίες τον μήνα, με περιορισμένα εδαφικά κέρδη.

Η στρατηγική της Μόσχας ενδέχεται να είναι η πλήρης καταστροφή των εναπομεινασών περιοχών του Ντονμπάς, ώστε σε μεταγενέστερο στάδιο να επιδιώξει πολιτική συμφωνία παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως νίκη, παρά το τεράστιο ανθρώπινο κόστος.

Smoke rises in the city during a Russian missile strike, amid Russia’s attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine November 20, 2026. REUTERS/Gleb Garanich

Οι δύο πλευρές απομακρύνονται από μια κοινή βάση διαπραγμάτευσης

Ο δεύτερος και πιο μακροπρόθεσμος κίνδυνος αφορά το χάσμα ανάμεσα στις θέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας, το οποίο φαίνεται να διευρύνεται αντί να περιορίζεται μέσω της διπλωματίας.

Οι διαφωνίες δεν περιορίζονται στη συμμετοχή της Ευρώπης σε μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά επεκτείνονται και στην πραγματικότητα του πεδίου των μαχών. Ο Τζάρεντ Κούσνερ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η ευρωπαϊκή συμμετοχή θα υπάρξει, ενώ το Κρεμλίνο εμφανίζεται να μην αποδέχεται ακόμη ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Παράλληλα, ο Πούτιν έχει υποστηρίξει ότι ελέγχει την Κοστιαντινίβκα, ενώ κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται, και έχει ισχυριστεί ότι η Ουκρανία ξεκίνησε τον πόλεμο.

Οι απαιτήσεις των δύο πλευρών απομακρύνονται ολοένα περισσότερο. Η Ρωσία φέρεται να επιδιώκει ακόμη και υποχώρηση του ΝΑΤΟ προς τα δυτικά, ενώ από την άλλη πλευρά έχουν διατυπωθεί πληροφορίες ότι η ένταξη της Ουκρανίας στη Συμμαχία έχει συζητηθεί ακόμη και από τις ΗΠΑ.

Πρόκειται για δύο θέσεις που δύσκολα μπορούν να συνυπάρξουν, με τις παράλληλες αφηγήσεις να καθιστούν ολοένα πιο δύσκολη τη δημιουργία μιας κοινής βάσης για διαπραγματεύσεις.

Η διπλωματία, σύμφωνα με την ανάλυση, κινδυνεύει να λειτουργεί περισσότερο ως μέσο εξυπηρέτησης στρατιωτικών στόχων παρά ως πραγματική διαδικασία επίτευξης ειρήνης. Οι αποτυχημένες συνομιλίες, η προσέγγιση του Τραμπ προς τον Πούτιν, οι πιέσεις προς το Κίεβο και η ευρωπαϊκή ανησυχία συνθέτουν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή ενός πολέμου που μπορεί να επεκταθεί ακόμη περισσότερο, με ουκρανικά drones να πλήττουν ρωσικούς στόχους σε ολοένα μεγαλύτερες αποστάσεις, ρωσικά όπλα να προκαλούν επαναλαμβανόμενες ανησυχίες στα σύνορα του ΝΑΤΟ και τη διπλωματική διαδικασία να μην προσφέρει, προς το παρόν, ουσιαστική διέξοδο. Η προοπτική τερματισμού της σύγκρουσης παραμένει αβέβαιη, ενώ το ενδεχόμενο μιας ακόμη μεγαλύτερης αποσταθεροποίησης στην Ευρώπη γίνεται ολοένα πιο ανησυχητικό.