Ο πόλεμος στο Ιράν στρέφει τον πλανήτη στην καθαρή ενέργεια - Η Κίνα βγαίνει κερδισμένη

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει υποχρεώσει πολλές χώρες να δίνουν μάχη στις διεθνείς αγορές για να εξασφαλίσουν καύσιμα. Αρκετές εξ αυτών στρέφονται προς εναλλακτικές πηγές ενέργειας – και φυσικά απευθύνονται στον βασιλιά των ΑΠΕ του πλανήτη: στην Κίνα.

Οι κινεζικές εξαγωγές ηλιακής τεχνολογίας, μπαταριών και ηλεκτρικών οχημάτων διαμορφώθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ τον περασμένο Μάρτιο, ένα σαφές σημάδι ότι η ιστορικών διαστάσεων ενεργειακή κρίση επιταχύνει την υιοθέτηση καθαρής ενέργειας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικά χτυπήματα κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Ιρανικός στρατός έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ αποκλείοντας περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου να φτάσει στον προορισμό του.

Έκτοτε οι τιμές έχουν εκτοξευτεί, ενώ ειδικά οι ασιατικές χώρες που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη Μέση Ανατολή για τις προμήθειές τους αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικές ελλείψεις, τις οποίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μειώνοντας την κατανάλωση και τις ώρες εργασίας.

Ρεκόρ εξαγωγών για την Κίνα

Καθώς, λοιπόν, αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η Κίνα αναμένεται να είναι ο μεγάλος νικητής ως η μεγαλύτερη κατασκευάστρια ηλεκτρικών οχημάτων, ανεμογεννητριών και ηλιακών πάνελ στον κόσμο.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η Κίνα εξήγαγε 68 γιγαβάτ ηλιακής τεχνολογίας τον Μάρτιο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του περασμένου Αυγούστου κατά 50%. Πενήντα χώρες έσπασαν ρεκόρ εισαγωγής ηλιακών προϊόντων από την Κίνα, με τη μεγαλύτερη άνοδο να καταγράφεται από αναδυόμενες αγορές σε Ασία και Αφρική, που έχουν δεχτεί το ισχυρότερο πλήγμα από αυτή τη νέα ενεργειακή κρίση.

Ηλιακή ενέργεια ως «αντίδοτο»

Ειδικοί επισημαίνουν ότι το σοκ στα ορυκτά καύσιμα δίνει ώθηση στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά, που πλέον «εξελίσσονται σε κινητήριο δύναμη για την παγκόσμια οικονομία».

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, Ember, που ειδικεύεται σε θέματα ΑΠΕ, οι πωλήσεις μπαταριών και ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 70% το Μάρτιο σε ετήσια βάση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συνέλεξαν από Κινεζικά τελωνεία. Οι εξαγωγές μπαταριών της Κίνας έφτασαν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια το Μάρτιο και προέρχονται κυρίως από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αυστραλίας και την Ινδία.

Το Πακιστάν είναι από τις χώρες που έχει καταφέρει να αποφύγει τις δραματικές συνέπειες του πολέμου στο Ιράν, καθώς άρχισε να κάνει μεγάλες εισαγωγές ηλιακών πάνελ από την Κίνα εδώ και μερικά χρόνια, με αποτέλεσμα η χρήση ηλιακής ενέργειας αντί των ακριβών ορυκτών καυσίμων να μειώνουν το κόστος κατά δισεκατομμύρια κάθε χρόνο.

Και δεν είναι μόνο τα ηλιακά πάνελ. Αναλυτές της Ember εκτιμούν επίσης ότι η υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως μείωσε την κατανάλωση πετρελαίου κατά περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια πέρυσι – ενώ από την έναρξη της κρίσης στο Ιράν, το Πεκίνο υποστηρίζει ότι έχουν εκτοξευτεί οι παραγγελίες νέων ηλεκτρικών οχημάτων από το εξωτερικό, με τη σχετική Ένωση να μιλά για αύξηση κατά 140% σε ετήσια βάση.