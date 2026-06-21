Ο «πόλεμος» των ψαράδων με τους λαγοκέφαλους ξεκίνησε - Ο πρώτος διαγωνισμός αλιείας είναι γεγονός

«Πόλεμο» με τους λαγοκέφαλους φαίνεται να έχουν κηρύξει οι ψαράδες όλης της χώρας, οι οποίοι βγαίνουν στις θάλασσες με στόχο να τις καθαρίσουν όσο μπορούν από το ψάρι.

Η πρωτοβουλία για τον πρώτο διαγωνισμό αλιείας λαγοκέφαλου, με τους νικητές να κερδίζουν αλιευτικό εξοπλισμό και άλλα δώρα κάθε εβδομάδα, ανήκει στον ερασιτέχνη αλιέα και σεφ από τη Ρόδο, Μιχάλη Καρποδίνη.

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου και θα έχει διάρκεια 10 ημέρες. Μέσα σε αυτό το δεκαήμερο οι ψαράδες ευελπιστούν ότι θα μειώσουν τον πληθυσμό του ψαριού και η ανταπόκριση που έχει λάβει ήδη η πρωτοβουλία είναι τεράστια.

Ο διαδραστικός χάρτης που αποκαλύπτει την επέλαση των λαγοκέφαλων

Η ραγδαία εξάπλωση του λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) στις ελληνικές θάλασσες αποτυπώνεται μέσα από έναν διαδραστικό χάρτη καταγραφών, ο οποίος παρουσιάζει τη γεωγραφική και χρονική πορεία του επικίνδυνου αυτού ξενικού είδους στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από τις πρώτες μεμονωμένες εμφανίσεις του το 2005 μέχρι σήμερα, τα δεδομένα δείχνουν πως μέσα σε περίπου δύο δεκαετίες ο λαγοκέφαλος, ένας λεσέψιος μετανάστης που εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, εξαπλώθηκε σε μεγάλο μέρος των ελληνικών υδάτων.

Η παρουσία του πλέον καταγράφεται σε πολλές περιοχές του Αιγαίου, της Κρήτης, των Δωδεκανήσων, αλλά και σε άλλες θαλάσσιες ζώνες της Ανατολικής Μεσογείου, προκαλώντας προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα, τους αλιείς και τις τοπικές κοινωνίες.

Ο διαδραστικός χάρτης, ο οποίος προέρχεται από το δίκτυο ELNAIS (Early Warning System for Alien Species – Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Ξενικά Είδη στην Ελλάδα), παρουσιάζει τις καταγραφές εμφανίσεων του Lagocephalus sceleratus στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου.

Οι μπλε σημάνσεις στον χάρτη αντιστοιχούν σε καταγεγραμμένες παρουσίες λαγοκέφαλων, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση να εντοπίζεται γύρω από την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, αλλά και στις ακτές της Τουρκίας και της Κύπρου.

Η εξέλιξη των καταγραφών αποτυπώνει τη σταδιακή εξάπλωση του είδους: από τις πρώτες εμφανίσεις στα μέσα της δεκαετίας του 2000, μέχρι τη σημερινή του παρουσία σε μεγάλο τμήμα των ελληνικών θαλασσών.

Δίπλα σε κάθε σημείο του χάρτη αναγράφονται οι χρονιές των καταγραφών (όπως 2005, 2006, 2012, 2020), αποκαλύπτοντας την πορεία της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου και το πώς μέσα σε λίγα χρόνια μετατράπηκε από σπάνια εμφάνιση σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ξενικά είδη της Μεσογείου.

