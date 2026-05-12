Ο πόλεμος του Ιράν πλήττει τα σνακ:Εταιρεία κυκλοφορεί ασπρόμαυρες σακούλες γιατί «σώθηκε» το μελάνι

Ο ιαπωνικός κολοσσός των σνακς Calbee ανακοίνωσε την Τρίτη 12 Μαΐου ότι θα στραφεί προσωρινά σε ασπρόμαυρες συσκευασίες για ορισμένα από τα πιο γνωστά προϊόντα του, καθώς οι προμήθειες ενός συστατικού που χρησιμοποιείται στο μελάνι έχουν εκλείψει λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ειδικότερα, οι προμήθειες νάφθας, ενός υποπροϊόντος της διύλισης πετρελαίου που χρησιμοποιείται σε μελάνι και πλαστικά, έχουν πληγεί σοβαρά με τις τιμές στην Ασία να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

«Πριν από τον πόλεμο, περίπου το 40% της νάφθας εισαγόταν στην Ιαπωνία από τη Μέση Ανατολή», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας, Κέι Σάτο.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι νέες συσκευασίες με πατατάκια και κράκερ γαρίδας θα εμφανιστούν στα ράφια των καταστημάτων στην από τις 25 Μαΐου. Αυτό σηματοδοτεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα του πώς επηρεάζονται τα καθημερινά αγαθά, αφότου το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά την κεντρική πλωτή οδό του Στενού του Ορμούζ σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα.

Η Calbee δήλωσε ότι η αλλαγή σχεδιασμού αποτελεί απάντηση στην «αστάθεια του εφοδιασμού που επηρεάζει τις πρώτες ύλες εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή». «Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στη διατήρηση σταθερής προσφοράς προϊόντων», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ιαπωνική εταιρεία.

Japanese snack maker Calbee is reportedly planning to switch packaging for some of its products to black and white versions, citing instability in the procurement of printing ink and other materials due to the situation in the Middle East.https://t.co/gz5swH5EGU — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) May 12, 2026

Πάντως, σύμφωνα με το BBC, οι ασιατικές χώρες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις διαταραχές στη ναυτιλία μέσω του Κόλπου, καθώς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη Μέση Ανατολή για ενέργεια και άλλα προϊόντα που σχετίζονται με το πετρέλαιο.

Την 1η Μαΐου, η ιαπωνική εταιρεία τροφίμων Mizkan, η οποία παρασκευάζει ένα δημοφιλές σνακ σόγιας ανέστειλε τις πωλήσεις ορισμένων προϊόντων της και αύξησε τις τιμές για άλλα λόγω έλλειψης δοχείων από πολυστυρένιο.

