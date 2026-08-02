Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη - «Καλό ταξίδι, Πρόεδρε»

Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Βαρβιτσιώτης.



Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε ανάρτησή του για την απώλεια του ιστορικού στελέχους της ΝΔ, αναφέρει τα εξής: «Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας. Στέλεχος με κύρος, ήθος, σοβαρότητα και διαχρονική παρουσία. Πάντοτε με μεγάλη δημοφιλία στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και με εκτίμηση από όλους τους αρχηγούς του κόμματος, με πρώτο τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Για τρία χρόνια, από το 2004 έως το 2007, υπηρετήσαμε μαζί στην ευρωβουλή και ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν τότε αρχηγός της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Με περιέβαλε πάντοτε με αγάπη και εμπιστοσύνη, ενώ συνομιλούσαμε μέχρι και τα τελευταία χρόνια» προσθέτει ο κ. Χατζηδάκης, εκφράζει τα συλλυπητήριά του στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο και σημειώνει «Καλό ταξίδι, Πρόεδρε!»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του τόνισε πως «ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας ευπατρίδης πολιτικός, μετριοπαθής, με ήθος, με αρχές και αξίες και με πολυετή μεγάλη προσφορά στην Παράταξη. Βαθύτατα καλλιεργημένος και με ιδιαίτερη σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα και την ιδιαίτερη πατρίδα του τη Λακωνία. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε τα εξής: «Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε ένας από τους διαχρονικούς στυλοβάτες της Νέας Δημοκρατίας, ένας πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξη.

Από σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Μιλτιάδη, τον Θωμά, την Ελένη, τον Κωνσταντίνο και σε όλους τους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη».

Πιερρακάκης: «Κύρος, σοβαρότητα και μετριοπάθεια»

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 93 ετών, εξέφρασε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Με κύρος, σοβαρότητα και μετριοπάθεια, κέρδισε την εκτίμηση των πολιτικών του συνομιλητών και την εμπιστοσύνη των πολιτών», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη:

«Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε μια ιστορική πολιτική φυσιογνωμία της μεταπολίτευσης και ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της Νέας Δημοκρατίας. Λάκωνας στην καταγωγή, υπηρέτησε με ήθος και αίσθημα ευθύνης τη δημόσια ζωή, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην παράταξή μας όσο και στη χώρα.

Με κύρος, σοβαρότητα και μετριοπάθεια, κέρδισε την εκτίμηση των πολιτικών του συνομιλητών και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Θωμά, τον Μιλτιάδη, την Ελένη και τον Κωνσταντίνο, καθώς και σε όλους τους οικείους του. Καλό ταξίδι».

Φωτ. SOCIAL MEDIA

Δένδιας: «Μας συνέδεαν στενοί οικογενειακοί δεσμοί»

Το δικό του «αντίο» στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη είπε με ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, που -όπως έγραψε- με τον εκλιπόντα τον συνέδεαν στενοί οικογενειακοί δεσμοί.



Αναλυτικά η ανάρτησή του ΥΕΘΑ



«Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπηρέτησε τον δημόσιο βίο και την παράταξη επί δεκαετίες, διατελώντας Βουλευτής, Υπουργός και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Οι θέσεις και οι απόψεις του διακρίνονταν για τη διαυγή σχέση τους με τον ιδεολογικό και αξιακό πυρήνα της ΝΔ, όπως την οραματίστηκε και τη δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Διακρίθηκε επίσης για το συγγραφικό του έργο, ενώ η προσφορά του στα ζητήματα της Εθνικής Άμυνας, ως αρμόδιου Υπουργού, υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική. Είχα την τιμή να γνωρίζω τον Γ. Βαρβιτσιώτη σε προσωπικό επίπεδο, καθώς μας συνέδεαν οικογενειακοί δεσμοί, μέσα από τη μακρόχρονη γνωριμία του με τον πατέρα μου Σπύρο. Yπήρξα πολλάκις ευγνώμων αποδέκτης των συμβουλών και των παραινέσεων του. Τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στα παιδιά του, Μιλτιάδη, Ελένη, Θωμά & Κωνσταντίνο, καθώς και σε όλους τους οικείους του».