Ο πόνος της περιόδου δεν συνοδεύεται από την αγορά παυσίπονων στις λιγότερο εύπορες περιοχές

Μπορεί οι καθημερινές αγορές στο σουπερμάρκετ να κρύβουν πληροφορίες για την υγεία; Μια νέα επιστημονική μελέτη επιχειρεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, εξετάζοντας κατά πόσο τα δεδομένα από τις αγορές προϊόντων μπορούν να αποκαλύψουν πόσο συχνός είναι ο πόνος της περιόδου, αλλά και πώς αυτός διαφέρει ανάλογα με το εισόδημα και την περιοχή στην Αγγλία. Οι ερευνητές αξιοποίησαν εκατομμύρια ανώνυμες συναλλαγές από loyalty cards ενός μεγάλου λιανεμπόρου, αναζητώντας μοτίβα που συνδέουν τα προϊόντα περιόδου με παυσίπονα.

Πώς τα δεδομένα αγορών έγιναν εργαλείο υγείας

Η βασική ιδέα της μελέτης ήταν απλή αλλά καινοτόμα: αν κάποιος αγοράζει ταυτόχρονα προϊόντα περιόδου (όπως σερβιέτες ή ταμπόν) και παυσίπονα, τότε αυτό μπορεί να αποτελεί έμμεση ένδειξη ότι βιώνει πόνο περιόδου. Οι ερευνητές δεν βασίστηκαν σε ερωτηματολόγια, αλλά σε πραγματικές αγορές 3,4 εκατομμυρίων ανθρώπων σε βάθος δέκα ετών, προσπαθώντας να εντοπίσουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα που συνδέονται με τον κύκλο της περιόδου και την κατανάλωση αναλγητικών.

Τι δείχνουν τα ευρήματα για τον πόνο της περιόδου

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, περίπου το 26,7% των καταναλωτών που αγόραζαν προϊόντα περιόδου αγόραζαν ταυτόχρονα και παυσίπονα. Αυτό θεωρήθηκε ως ισχυρή ένδειξη ότι ένα σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων που έχουν περίοδο βιώνει πόνο που απαιτεί φαρμακευτική ανακούφιση. Επιπλέον, όσοι ανήκαν σε αυτή την κατηγορία ήταν περίπου τέσσερις φορές πιο πιθανό να αγοράσουν παυσίπονα μαζί με προϊόντα περιόδου, σε σχέση με άλλες χρονικές στιγμές των αγορών τους.

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης κάτι σημαντικό: στις αγορές προϊόντων περιόδου εμφανιζόταν ένας σταθερός κύκλος περίπου 28 ημερών. Δηλαδή, οι αγορές επαναλαμβάνονταν με ρυθμό που αντιστοιχεί στον μέσο εμμηνορροϊκό κύκλο. Αυτό το εύρημα ενίσχυσε την αξιοπιστία της μεθόδου, δείχνοντας ότι τα δεδομένα αγορών μπορούν να ανταποκρίνονται σε πραγματικές βιολογικές διεργασίες, όχι απλώς καταναλωτικές συνήθειες.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα αφορά τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές. Οι περιοχές με χαμηλότερο εισόδημα εμφάνιζαν περίπου 32% λιγότερες αγορές που συνδύαζαν προϊόντα περιόδου και παυσίπονα, σε σύγκριση με τις πιο εύπορες περιοχές. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει λιγότερος πόνος, αλλά ότι υπάρχουν διαφορές είτε στην πρόσβαση σε φάρμακα, είτε στην οικονομική δυνατότητα, είτε στον τρόπο αντιμετώπισης του πόνου.

Για να φτάσουν σε αυτά τα συμπεράσματα, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μοντέλα πιθανοτήτων και τεχνικές μηχανικής μάθησης. Χώρισαν τις περιοχές της Αγγλίας σε μικρές γεωγραφικές ενότητες και συνέκριναν τα επίπεδα φτώχειας, εισοδήματος και ανεργίας με τα μοτίβα αγορών. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν αλγορίθμους για να προβλέψουν ποιες περιοχές έχουν υψηλά ή χαμηλά επίπεδα «αγορών πόνου περιόδου», δηλαδή αγορών που συνδυάζουν προϊόντα περιόδου και αναλγητικά.

Οι κοινωνικές ανισότητες πίσω από τις αγορές παυσίπονων

Τα αποτελέσματα των μοντέλων έδειξαν ότι το εισόδημα ήταν ο ισχυρότερος παράγοντας. Οι πιο εύπορες περιοχές είχαν συστηματικά υψηλότερα ποσοστά αγορών που σχετίζονται με τον πόνο της περιόδου. Αντίθετα, οι πιο φτωχές περιοχές εμφάνιζαν χαμηλότερα ποσοστά, κάτι που οι ερευνητές συνδέουν με πιθανές ανισότητες στην πρόσβαση σε φάρμακα ή στη διαχείριση των συμπτωμάτων.

Μειονεκτήματα της έρευνας και τελικά συμπεράσματα

Η μελέτη επισημαίνει επίσης ότι τα δεδομένα αυτά πιθανότατα υποτιμούν το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην αγοράζουν παυσίπονα μαζί με προϊόντα περιόδου, είτε επειδή τα παίρνουν από αλλού, είτε επειδή χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους ανακούφισης, είτε επειδή δεν μπορούν να τα αντέξουν οικονομικά. Άρα, οι καταγραφές στο σουπερμάρκετ αποτυπώνουν μόνο ένα μέρος της πραγματικής εικόνας. Ένα ακόμη σημαντικό σημείο είναι ότι η έρευνα δείχνει πώς η επιστήμη μπορεί να χρησιμοποιήσει «ψηφιακά ίχνη» της καθημερινής ζωής για να κατανοήσει ζητήματα υγείας σε μεγάλη κλίμακα. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι τα δεδομένα αυτά δεν αντικαθιστούν τις κλινικές μελέτες ή τις έρευνες με ερωτηματολόγια, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, προσφέροντας μια πιο ευρεία εικόνα του πληθυσμού.

Συνολικά, η μελέτη καταλήγει ότι ο πόνος της περιόδου είναι εξαιρετικά διαδεδομένος και πιθανότατα υποεκτιμημένος σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα υπάρχουν σαφείς κοινωνικοοικονομικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται ή αντιμετωπίζεται. Το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι ακόμη και απλά δεδομένα αγορών μπορούν να αποκαλύψουν κρυφές ανισότητες στην υγεία, ανοίγοντας νέους δρόμους για την έρευνα και τη δημόσια πολιτική.