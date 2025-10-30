Ο Poseidon ταρακούνησε τον Λευκό Οίκο: Η πυρηνική κόντρα Τραμπ-Πούτιν οδηγεί σε νέα επικίνδυνη εποχή

Από τις αγκαλιές και τα χαμόγελα στο Άνκορατζ της Αλάσκα, στο μπρα ντε φερ για τις πυρηνικές δοκιμές. Η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν μπαίνει σε μια νέα -επικίνδυνη- εποχή και κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει τις συνέπειες.

Το διαρκές πυρηνικό καύχημα του Κρεμλίνου φαίνεται πως τελικά βρήκε ανταπόκριση στον Λευκό Οίκο, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέταξε την επανέναρξη των αμερικανικών πυρηνικών δοκιμών.

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να ξεκινήσει δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων σε ίση βάση», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025.

Δεν ήταν σαφές ωστόσο αν ο Τραμπ αναφερόταν σε πραγματικές πυρηνικές δοκιμές ή σε δοκιμή συστημάτων που είναι ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα. Η ανακοίνωσή του έγινε λίγο πριν από συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, αλλά ο ίδιος τόνισε πως η Κίνα δεν αποτέλεσε το κίνητρο της απόφασής του, διευκρινίζοντας αργότερα σε δημοσιογράφο ότι «αυτό είχε να κάνει με άλλους».



Η εντολή του Τραμπ ήρθε λίγες ώρες μετά την τελευταία «πυρηνική βόμβα» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος, επισκεπτόμενος στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μόσχα, έκανε νέες αποκαλύψεις. Καθισμένος δίπλα στον επικεφαλής γιατρό και σε μια επιλεγμένη ομάδα Ρώσων στρατιωτών τραυματισμένων στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι ακόμη ένα «ανίκητο» ρωσικό όπλο είχε δοκιμαστεί με επιτυχία.



Αυτή τη φορά επρόκειτο για τον Poseidon - μια πειραματική, πυρηνοκίνητη υποβρύχια τορπίλη, που, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, μπορεί να έχει εμβέλεια άνω των 6.000 μιλίων (9.650 χλμ.), και το οποίο, όπως αποκάλυψε ο Πούτιν, εκτοξεύθηκε δοκιμαστικά για πρώτη φορά.

«Η ισχύς του Poseidon υπερβαίνει σημαντικά εκείνη του πιο προηγμένου διηπειρωτικού μας βαλλιστικού πυραύλου», είπε ο Ρώσος πρόεδρος. «Είναι μοναδικό στον κόσμο», πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι η αναχαίτισή του θα είναι «αδύνατη».

Εντυπωσιακό οπλοστάσιο

Ο Πούτιν ανέφερε, παρεμπιπτόντως, ότι ο πολυαναμενόμενος και τεράστιος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Sarmat, γνωστός και ως «Satan 2», θα τεθεί σύντομα σε υπηρεσία - μια χαμηλών τόνων ανακοίνωση για την άφιξη του κατά πολλούς πιο θανατηφόρου συστήματος παράδοσης πυρηνικών όπλων στον κόσμο.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα που ο Πούτιν καυχιέται για νέα όπλα μαζικής καταστροφής τα οποία πρόκειται να ενισχύσουν το ήδη ισχυρό ρωσικό πυρηνικό οπλοστάσιο. Οι ΗΠΑ και η Ρωσία είχαν συμφωνήσει να περιορίσουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια μέσω της συνθήκης New START, που τέθηκε σε ισχύ το 2011. Σύμφωνα με αυτή, και οι δύο χώρες είχαν επτά χρόνια για να τηρήσουν καθορισμένα όρια στον αριθμό των αναπτυγμένων διηπειρωτικών πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, η συνθήκη πρόκειται να λήξει τον Φεβρουάριο του 2026.



Λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση για τον Poseidon, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου είχε ανακοινώσει ότι η Ρωσία δοκίμασε επιτυχώς έναν πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ, τον Burevestnik - ή «Θαλασσοπούλι της Καταιγίδας» - που, σύμφωνα με τον ρωσικό στρατό, μπορεί να πετά σε υποηχητικές ταχύτητες, χρησιμοποιώντας πυρηνικό καύσιμο, για σχεδόν απεριόριστο χρόνο και απόσταση.



Φυσικά, υπάρχουν σοβαρές τεχνικές αμφιβολίες σχετικά με την πρακτικότητα όπλων που εξαρτώνται από την εξαιρετικά ασταθή - και τοξική - πυρηνική ενέργεια. Η ανάπτυξή τους, αν ποτέ πραγματοποιηθεί, πιθανότατα θα αργήσει πολύ, σημειώνει σε ανάλυσή του το CNN.

Διπλωματική απειλή



Για το Κρεμλίνο, όμως, η πυρηνική ρητορική λειτουργεί περισσότερο ως διπλωματικό εργαλείο παρά ως άμεση στρατιωτική απειλή: ένας οικονομικός και άμεσος τρόπος να τραβήξει την προσοχή των ΗΠΑ και της Δύσης· να εξασφαλίσει παραχωρήσεις για την Ουκρανία και να υπενθυμίσει την υπαρξιακή απειλή που μπορεί να αποτελέσει μια Ρωσία που νιώθει να προκαλείται ή να την έχουν παραμερίσει.

Το Κρεμλίνο νιώθει ήδη και τα δύο αυτά συναισθήματα: προκληθείσα από τη συζήτηση σχετικά με την πιθανή αποστολή πυραύλων Tomahawk μεγάλης εμβέλειας στην Ουκρανία, οι οποίοι θα μπορούσαν να απειλήσουν στόχους στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη· και παραμερισμένη από την αποτυχία της Ουάσιγκτον να επιβάλει στην Ουκρανία και στους Ευρωπαίους συμμάχους της να αποδεχτούν τους μαξιμαλιστικούς όρους της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου.



Η χρονική συγκυρία των τελευταίων απειλών, σε μια περίοδο όπου η διπλωματική πρόοδος με τις ΗΠΑ έχει παγώσει, δεν είναι τυχαία.



Όμως για το Κρεμλίνο, η αντίδραση του Λευκού Οίκου υπήρξε απρόσμενη.



Κλιμάκωση



Καθώς ο Τραμπ - απογοητευμένος από την επίμονη άρνηση του Κρεμλίνου να τερματίσει άμεσα τον πόλεμο στην Ουκρανία - υπαινίχθηκε την ακύρωση της προγραμματισμένης συνόδου στη Βουδαπέστη με τον Πούτιν και επέβαλε κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, ο Ρώσος πρόεδρος φρόντισε να φωτογραφηθεί να επιβλέπει - όπως επέμεινε - «προγραμματισμένες» ασκήσεις πυρηνικών όπλων, με εκτοξεύσεις πυραύλων μεγάλης εμβέλειας από ξηρά, θάλασσα και αέρα.

Ήταν ένα κλασικό παράδειγμα «πυρηνικού θεάτρου» του Κρεμλίνου, που όμως φάνηκε να προκαλεί ελάχιστη αντίδραση από τις ΗΠΑ.



Επικίνδυνα λόγια



Λίγες ημέρες αργότερα, ο Πούτιν ανακοίνωσε τις δοκιμές του πυραύλου Burevestnik φορώντας στρατιωτική στολή. Ακόμη και αυτό, όμως, αγνοήθηκε από τον Λευκό Οίκο.

«Και δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό που λέει ο Πούτιν, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One τη Δευτέρα (27/10), καθ’ οδόν προς την Ασία για μια περιοδεία τριών σταθμών που περιλάμβανε και μια ιστορική συνάντηση με τον Σι.

«Θα έπρεπε να τελειώσει τον πόλεμο - έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε διαρκέσει μία εβδομάδα και τώρα διανύει τον τέταρτο χρόνο του. Αυτό θα έπρεπε να κάνει, αντί να δοκιμάζει πυραύλους», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Όμως, αγνοώντας αυτή τη συμβουλή και ανακοινώνοντας αμέσως μετά τη δοκιμή της πυρηνοκίνητης τορπίλης Poseidon, που δυνητικά μπορεί να προκαλέσει ραδιενεργό καταστροφή σε ολόκληρες παράκτιες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, το Κρεμλίνο μπορεί άθελά του να ώθησε τον Λευκό Οίκο στην απόφαση να επαναλάβει τις δικές του πυρηνικές δοκιμές.



Ίσως πρόκειται για ένα μάθημα σχετικά με τους κινδύνους του «χαλαρού λόγου» όταν εμπλέκονται πυρηνικά όπλα, σε έναν ολοένα πιο ασταθή κόσμο. Και αυτό που ίσως το Κρεμλίνο σκόπευε να χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει τα επιχειρήματά του σχετικά με την Ουκρανία, ενδέχεται να μας έχει βυθίσει όλους σε μια νέα, επικίνδυνη και απρόβλεπτη εποχή, τονίζει το CNN.