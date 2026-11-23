Ο Άγγελος Ποστέκογλου έχει αποδείξει πως δεν μασάει τα λόγια του και είναι αρκετά ευθύς και αιχμηρός στις δηλώσεις του απέναντι στα ΜΜΕ. Αυτό το απέδειξε ακόμα μια φορά όταν υπερασπίστηκε τον ποδοσφαιριστή του, Σαντιό Μανέ, ο οποίος είχε απουσιάσει από την ομάδα, προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους.

Έτσι λοιπόν όταν ένας δημοσιογράφος αμφισβήτησε τη δέσμευση του Μανέ απέναντι στους συμπαίκτες του μετά την ήττα της ομάδας του από την Αλ Αχλί με 3-1, ο 61χρονος τεχνικός της Αλ Νάσρ έγινε έξαλλος και απάντησε σε έντονο ύφος λέγοντας αρχικά: «Είστε πατέρας; Έχετε παιδιά;», με τον δημοσιογράφο να απαντάει έκπληκτος αρνητικά.

Στην συνέχεια απάντησε όπως είχε απαντήσει στο παρελθόν σε παρόμοια ερώτηση και ο Σάρας Γιασκεβίτσιους, λέγοντας: «Μάλλον γι’ αυτό κάνετε αυτή την ερώτηση. Όταν αποκτήσετε παιδιά, θα καταλάβετε ότι πρόκειται για το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή, για τη μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος.



Ο Μανέ βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του, την ώρα που εκείνη φέρνει στον κόσμο το παιδί τους. Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο στη ζωή. Είχε την άδειά μου και την ευχή μου. Ο Σαντιό Μανέ είναι ένας από τους καλύτερους ανθρώπους στον κόσμο, φίλε μου. Μην αμφισβητήσετε ποτέ ξανά ούτε τον ίδιο ούτε την αφοσίωσή του σε αυτόν τον σύλλογο».