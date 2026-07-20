Ο Ποστέκογλου αποκάλυψε τον λόγο που ανέλαβε την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Άγγελος Ποστέκογλου, επιστρέφει στην άκρη των πάγκων, λίγο καιρό αργότερα μετά την σύντομη θητεία του στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο πρώην τεχνικός της Τότεναμ αποχώρησε από την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, 39 μέρες μετά την πρόσληψη του και τώρα κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και αναλαμβάνει την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Ελληνοαυστραλός προπονητής, προέβη στις πρώτες του δηλώσεις ως τεχνικός της Αλ Νασρ και σημείωσε πως οι σχέσεις ππυ έχει δημιουργήσει στην ομάδα τον βοήθησαν στην προσαρμογή του στην Σαουδική Αραβία.

«Το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας έχει αναπτυχθεί»

«Νομίζω ότι το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι σε όλη μου την καριέρα, απόλαυσα να αναλαμβάνω νέες προκλήσεις, να συμμετέχω σε νέες διοργανώσεις, να συνεργάζομαι με διαφορετικούς ανθρώπους και να εξελίσσομαι μέσα από αυτό. Τώρα έχω άλλη μια ευκαιρία να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε ένα νέο περιβάλλον, μια νέα χώρα και μια νέα ομάδα. Ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος. Έχω προπονήσει πολλούς συλλόγους που δεν είχαν σημειώσει επιτυχία και τους έχω κάνει επιτυχημένους. Έχω επίσης συνεργαστεί με συλλόγους που ήδη κέρδιζαν και συνέχισα να πετυχαίνω αποτελέσματα μαζί τους.

Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι έχω ήδη χτίσει καλές σχέσεις με τους ανθρώπους που γνώρισα στον σύλλογο. Με εμπνέουν οι δυνατότητες και αυτά που μπορούμε να πετύχουμε. Έχω κι εγώ μεγάλες φιλοδοξίες και με χαροποιεί το γεγονός ότι το ίδιο ισχύει και για τον σύλλογο. Αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Έχω δουλέψει πολλά χρόνια στην Ασία και κατάγομαι από αυτή την πλευρά του κόσμου. Ακόμη κι όταν βρισκόμουν στην Ευρώπη, πάντα έλεγα στους ανθρώπους ότι όλες μου οι επιτυχίες ήρθαν μέσα από σκληρή δουλειά και προσπάθεια.

Δείτε πόσο έχει αναπτυχθεί το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν τώρα τέσσερις, πέντε ή έξι πολύ ανταγωνιστικές ομάδες, καθεμία από τις οποίες θέλει να κερδίσει. Το Ασιατικό Champions League είναι επίσης ένα πολύ δύσκολο τουρνουά. Ταυτόχρονα, εντάχθηκα σε μια ομάδα που έχει επιτύχει μια κάποια σταθερότητα τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι σημαντικό. κ. Ζεσούς έκανε εξαιρετική δουλειά, κερδίζοντας το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν. Τώρα ο σύλλογος είναι έτοιμος να το πάει στο επόμενο επίπεδο, και γι' αυτό είμαι εδώ. Κάθε χρονιά ξεκινάει από την αρχή.

Έχω σημειώσει μεγάλη επιτυχία στην καριέρα μου, αλλά ξεκινάω κάθε νέα χρονιά με την ίδια σκέψη: Θέλω αυτή να είναι η καλύτερη χρονιά της ζωής μου. Δεν έχει σημασία τι έχεις καταφέρει στο παρελθόν. Είναι σημαντικό να κερδίζεις τρόπαια. Νομίζω ότι όταν ένας σύλλογος ή ένα άτομο κερδίζει κάτι, γεύεται τη νίκη και θέλει να το κάνει ξανά. Αλλά πρέπει να θυμάσαι τι χρειάζεται για να πετύχεις ένα τέτοιο αποτέλεσμα, πόσο σκληρά δουλεύεις και τις θυσίες που κάνεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα.

Κάθε χρόνο θέλω να είναι η καλύτερη χρονιά της ζωής μου—για μένα, την ομάδα μου και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Ξεκινάμε αυτή τη σεζόν με αυτή τη νοοτροπία. Είμαι απίστευτα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο για μένα να προπονώ έναν τόσο μεγάλο σύλλογο. Θα περάσουμε υπέροχα φέτος. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα όνομα για εμάς, να πετύχουμε τη μέγιστη επιτυχία και να το κάνουμε με τρόπο που να είναι ευχάριστος για όλους»