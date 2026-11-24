Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε τους Ουκρανούς στρατιώτες να αυτομολήσουν στη ρωσική πλευρά, λέγοντας ότι αυτή είναι, όπως ισχυρίζεται, «η σωστή πλευρά της ιστορίας». Σε συνέντευξη στον σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα για το έργο του «Το βάπτισμά μας. Πατριάρχης», μίλησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις σχέσεις μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών, καθώς και για τον ρόλο των δυτικών χωρών στη σύγκρουση.

«Όσον αφορά τους Ουκρανούς στρατιώτες, δεν θέλω να πω ότι πρέπει να παραδοθούν, γιατί αυτό ακούγεται κάπως ταπεινωτικό. Άλλωστε, πολεμούν, συνεχίζουν να πολεμούν. Θα ήθελα να τους πω να περάσουν στη δική μας πλευρά, γιατί αυτή είναι η κοινή μας πλευρά – και η σωστή πλευρά της ιστορίας», είπε χαρακτηριστικά.

Επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι οι δυτικές χώρες προσπαθούν να αποδυναμώσουν τη Ρωσία, εκτιμώντας ότι πρόκειται για συνέχεια της πολιτικής «διαίρει και βασίλευε».

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι η συνέχεια της ίδιας πολιτικής «διαίρει και βασίλευε» και μια προσπάθεια να αποδυναμωθεί το δυναμικό της Ρωσίας, να γίνει πιο υπάκουη «και τελικά, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να την θέσουν στην υπηρεσία των συμφερόντων τους», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Κατηγόρησε τις χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία ότι δεν ενεργούν προς το συμφέρον της χώρας αυτής, αλλά επιδιώκουν να επιτύχουν τους δικούς τους στόχους.

Ταυτόχρονα, κάλεσε τους Ρώσους και τους Ουκρανούς να αγωνιστούν για την ενότητα, δηλώνοντας ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα να ζουν σε ένα κοινό κράτος.

«Ίσως όχι στο πλαίσιο ενός κράτους, δεν εννοώ καθόλου αυτό, αλλά ενότητα με την ευρύτερη έννοια της λέξης», είπε ο Πούτιν.

Μιλώντας για το τι θα μπορούσε να είναι καθοριστικό για την έκβαση του πολέμου, εκτίμησε ότι το πιο σημαντικό σήμερα δεν είναι η ταχύτητα των πυραύλων, αλλά η ταχύτητα της σκέψης.

«Οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες λένε ότι μέχρι πρόσφατα τα τεχνικά στοιχεία των σύγχρονων όπλων είχαν κρίσιμη σημασία, αλλά ότι σήμερα το πιο σημαντικό είναι οι μαθηματικές γνώσεις, επειδή ο ρυθμός των αλλαγών στον στρατιωτικοτεχνικό τομέα είναι απίστευτος. Και κερδίζει αυτός που σκέφτεται πιο καθαρά και αντιδρά γρηγορότερα στα τρέχοντα γεγονότα και στις προκλήσεις», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.