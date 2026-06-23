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Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος για συνομιλίες για την Ουκρανία βάσει των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης

Όπως ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος, δεν βλέπει κανέναν λόγο να εγκαταλειφθούν οι συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης.

Βλαντιμίρ Πούτιν/Reuters
Βλαντιμίρ Πούτιν/Reuters
Μαρία Κατρινάκη avatar
Μαρία Κατρινάκη

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Η Ρωσία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών που είχαν επιτευχθεί στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος, δεν βλέπει κανέναν λόγο να εγκαταλειφθούν οι συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε ότι η θέση της Ρωσίας για τις διαπραγματεύσεις βασίζεται στις αρχές που διαμορφώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και το Άνκορατζ, στις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στο πεδίο των συγκρούσεων, καθώς και στην ομιλία που είχε εκφωνήσει στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το 2024.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι αεροπορικές επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών στόχων δεν μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση στην πρώτη γραμμή του μετώπου, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να καταλαμβάνουν οικισμούς τον έναν μετά τον άλλον.

«Το Κίεβο προσπαθεί μόνο να δημιουργήσει την εντύπωση ότι διαθέτει ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Η πραγματικότητα στο πεδίο της μάχης είναι εντελώς διαφορετική», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Κόσμος Βλαντίμιρ Πούτιν Ρωσία Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία

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