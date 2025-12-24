Ο Πούτιν ενημερώθηκε για το νέο ειρηνευτικό σχέδιο που ανακοίνωσε ο Ζελένσκι

Την ενημέρωση σχετικά με τις προτάσεις των ΗΠΑ όσον αφορά μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία έλαβε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν όπως επίσης και για τις επαφές με τους απεσταλμένους του Τραμπ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, το πρωί της Παραμονής Χριστουγέννων Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, ο Ρώσος ηγέτης αναμένεται να διατυπώσει τη δική του σχέση αναφορικά με το ειρηνευτικό σχέδιο.

«Όλες οι κύριες παράμετροι της θέσης της ρωσικής πλευράς είναι γνωστές στους συναδέλφους μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. «Τώρα σκοπεύουμε να διατυπώσουμε τη θέση μας στη βάση των πληροφοριών που έχουν ληφθεί από τον αρχηγό του κράτους και συνεχίζουμε τις επαφές μας στο πολύ κοντινό μέλλον μέσω των υπαρχόντων διαύλων που λειτουργούν αυτή τη στιγμή» συνέχισε.

Ποιους όρους έχει θέσει ο Πούτιν

Ο Πούτιν έχει πει τις τελευταίες εβδομάδες ότι οι όροι του για ειρήνη είναι η Ουκρανία να παραχωρήσει περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Ντονμπάς τα οποία εξακολουθεί να ελέγχει και ότι το Κίεβο θα πρέπει να αποκηρύξει επίσημα την πρόθεσή του να γίνει μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη μορφή των εγγράφων που έφερε στη Μόσχα ο Ντμίτριεφ, ο Πεσκόφ είπε πως δεν είναι πρέπον να μιλάει στα ΜΜΕ για αυτά.

Δεν συμφωνούν στο εδαφικό ΗΠΑ - Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, σε παρατηρήσεις προς δημοσιογράφους που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, πως η ουκρανική και η αμερικανική αντιπροσωπεία ήρθαν πιο κοντά προς την οριστικοποίηση ενός σχεδίου 20 σημείων κατά τις συνομιλίες που είχαν το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι.

Όμως ο Ζελένσκι είπε πως η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρήκαν κοινό έδαφος σχετικά με τις αξιώσεις η Ουκρανία να παραχωρήσει τα τμήματα του Ντονμπάς τα οποία εξακολουθεί να ελέγχει -- ή σχετικά με το μέλλον του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια που τελεί υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.