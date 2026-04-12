Ο Πούτιν μίλησε με Πεζεσκιάν και προσφέρθηκε να μεσολαβήσει για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε έτοιμος να συμμετάσχει σε διαμεσολάβηση, για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε την ετοιμότητά του να διευκολύνει περαιτέρω την αναζήτηση πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης και να μεσολαβήσει στις προσπάθειες για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή», αναφέρει το Κρεμλίνο στην ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή (12/4) αναφορικά με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες.

Την ίδια ώρα, ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίζει την «ουσιαστική» ανάγκη για διπλωματία για την επίλυση του πολέμου, σε δήλωσή του σχετικά με τις χθεσινές αποτυχημένες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ, Ανουάρ Ελ Ανούνι, δήλωσε ότι «χαιρετίζουμε το Πακιστάν για τις διαμεσολαβητικές του προσπάθειες» και επιβεβαιώνει ότι οι Βρυξέλλες θα συμβάλουν σε περαιτέρω προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας σε συντονισμό με τους εταίρους τους.

Υπογραμμίζεται ότι ΗΠΑ και Ιράν απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του μεταξύ τους πολέμου παρά τις μαραθώνιες συνομιλίες που ολοκληρώθηκαν σήμερα στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, θέτοντας σε κίνδυνο μια εύθραυστη κατάπαυση πυρός.



Κάθε πλευρά επέρριψε στην άλλη την ευθύνη για την αποτυχία των διαπραγματεύσεων οι οποίες διήρκεσαν 21 ώρες προκειμένου να τερματιστεί ένας πόλεμος που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, έχει προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία και εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου αφότου ξεκίνησε πριν από έξι και πλέον εβδομάδες.

Τόσο η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ όσο και εκείνη του Ιράν έχουν φύγει από το Ισλαμαμπάντ για να επιστρέψουν στις ΗΠΑ και το Ιράν αντίστοιχα, δήλωσαν πακιστανικές πηγές στο Ρόιτερς.