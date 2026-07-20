Ο «μόνιμος κάτοικος» της Ντάουνινγκ Στριτ - Ο Λάρι ο γάτος καλωσορίζει τον έβδομο πρωθυπουργό

Η αλλαγή κυβέρνησης στη Βρετανία έφερε ακόμη έναν νέο ένοικο στην Ντάουνινγκ Στριτ, όμως ένας... παλιός κάτοικος παρέμεινε πιστός στο πόστο του. Ο Λάρι γάτος, ο διάσημος «Chief Mouser», υποδέχθηκε τον έβδομο πρωθυπουργό της θητείας του, τον Άντι Μπέρναμ, μετά την επίσημη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο Γ'.

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Ο γάτος που έγινε σύμβολο της Ντάουνινγκ Στριτ

Σε ηλικία 19 ετών, ο Λάρι θεωρείται πλέον ένας από τους πιο αγαπητούς «κατοίκους» της βρετανικής πρωτεύουσας. Εδώ και 15 χρόνια βρίσκεται έξω από το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ, χαρίζοντας συχνά ανάλαφρες στιγμές μέσα στις πολιτικές εξελίξεις και τις κυβερνητικές κρίσεις που σημάδεψαν τη χώρα.

Ο Λάρι υιοθετήθηκε από το καταφύγιο Battersea Dogs and Cats Home τον Φεβρουάριο του 2011. Αρχικά προοριζόταν ως κατοικίδιο για τα παιδιά του τότε πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον και της συζύγου του, Σαμάνθα, όμως σύντομα απέκτησε τον επίσημο ρόλο του «Chief Mouser to the Cabinet Office».

Larry the cat is waiting to meet his latest owner... @Number10cat pic.twitter.com/7zOyLKRdyC — Jono Read (@jonoread) July 20, 2026

Η αποστολή του... κυνηγού ποντικών

Η βασική του αποστολή είναι ο έλεγχος του πληθυσμού των τρωκτικών στο κυβερνητικό συγκρότημα, αν και η αποτελεσματικότητά του έχει κατά καιρούς αμφισβητηθεί.

Η παρουσία γάτας στις κυβερνητικές κατοικίες της Βρετανίας έχει μακρά ιστορία. Αντίστοιχοι «κυνηγοί ποντικών» υπηρετούν από τη δεκαετία του 1920, ενώ υπάρχουν ιστορικές αναφορές για γάτες στα βασιλικά και κυβερνητικά κτίρια ήδη από την εποχή του Ερρίκου Η'.

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Οι διάσημες... κόντρες του Larry

Ο Λάρι υπολογίζεται ότι έχει πλέον ξεπεράσει τα 90 ανθρώπινα χρόνια, ενώ το πρώτο του επιβεβαιωμένο «θήραμα» καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2011, όταν συνέλαβε ένα περιστέρι μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες που περίμεναν ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις του Brexit.

Δεν έλειψαν όμως και οι συγκρούσεις με άλλα κατοικίδια. Είχε έντονες αντιπαραθέσεις με τον Palmerston, τη γάτα του υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και με τη Freya, τη γάτα του πρώην υπουργού Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν.

Ακόμη και η Άκσατα Μέρτι, σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ, είχε αποκαλύψει ότι ο Λάρι είχε αρκετές «θερμές συναντήσεις» με το λαμπραντόρ της οικογένειας, Nova, σημειώνοντας πως ο διάσημος γάτος έβγαινε πάντα νικητής.

Ο αγαπημένος των φωτογράφων και των ηγετών

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Ο σημερινός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε δηλώσει πέρυσι ότι στην αρχή κρατούσε μακριά από τον Larry το νέο γατάκι της οικογένειάς του, τον Prince, φοβούμενος πως ο βετεράνος της Ντάουνινγκ Στριτ δεν θα τον αποδεχόταν. Η οικογένεια Στάρμερ διατηρεί επίσης μία ακόμη γάτα, τη Jojo.

Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον, ο Λάρι «δεν συμπαθεί ιδιαίτερα τους άνδρες», αν και είχε εντυπωσιακά καλή σχέση με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, έναν από τους πολλούς ξένους ηγέτες που έχει υποδεχθεί όλα αυτά τα χρόνια.

Μάλιστα, ο διάσημος γάτος έχει βρεθεί ακόμη και σε επίσημες φωτογραφίες κρατικών επισκέψεων, όπως σε στιγμιότυπο από τη συνάντηση της πρώην πρωθυπουργού Τερέζα Μέι με τον Ντόναλντ Τραμπ, όταν εκείνος βρισκόταν στον Λευκό Οίκο.