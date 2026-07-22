Μια ξεχωριστή ημέρα είναι η σημερινή για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, καθώς ο πρίγκιπας Τζορτζ γιορτάζει τα 13α γενέθλιά του. Ο πρωτότοκος γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ, περνά πλέον στην εφηβεία, αφήνοντας πίσω του τα παιδικά χρόνια και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του.

Δεύτερος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, ο νεαρός πρίγκιπας μεγαλώνει πλέον κάτω από ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, καθώς σταδιακά προετοιμάζεται για τον ρόλο που θα κληθεί να αναλάβει στο μέλλον.

Το μεγάλο βήμα στο Ίτον

Τα φετινά γενέθλια συνοδεύονται από μία σημαντική αλλαγή. Το προσεχές φθινόπωρο ο πρίγκιπας Τζορτζ αναμένεται να ξεκινήσει τη φοίτησή του στο ιστορικό Eton College, ακολουθώντας την εκπαιδευτική διαδρομή που είχαν ακολουθήσει τόσο ο πατέρας του, πρίγκιπας Ουίλιαμ, όσο και ο θείος του, πρίγκιπας Χάρι.

Η μετάβαση στο διάσημο οικοτροφείο θεωρείται ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς θα συνδυάσει τις αυξημένες ακαδημαϊκές απαιτήσεις με τη σταδιακή προετοιμασία του για τις μελλοντικές βασιλικές του υποχρεώσεις.

Μεγαλώνει μπροστά στα μάτια του κοινού

Οι πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες. Ο Τζορτζ έχει πλέον ψηλώσει αισθητά, φτάνοντας σχεδόν το ύψος της μητέρας του, ενώ πολλοί σχολιάζουν την έντονη ομοιότητά του με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Παράλληλα, αρκετοί διακρίνουν στα χαρακτηριστικά του στοιχεία που θυμίζουν την οικογένεια της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα, γεγονός που σχολιάζεται συχνά από τους βασιλικούς αναλυτές.

Με την οικογένειά του στο πλευρό του

Παρά το έντονο ενδιαφέρον που συγκεντρώνει κάθε του βήμα, ο πρίγκιπας Τζορτζ συνεχίζει να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου η οικογένεια παραμένει στο επίκεντρο. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ανατροφή των παιδιών τους, ενώ δίπλα του βρίσκονται πάντα η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο μικρότερος αδελφός του, πρίγκιπας Λούις.

Με την είσοδό του στην εφηβεία και την έναρξη της φοίτησής του στο Ίτον, ο πρίγκιπας Τζορτζ κάνει ένα ακόμη βήμα προς την ενηλικίωση, ξεκινώντας μια περίοδο που αναμένεται να διαμορφώσει τον χαρακτήρα και τον μελλοντικό του ρόλο ως διάδοχος του βρετανικού θρόνου.