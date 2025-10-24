Ο πρίγκιπας Άντριου σε ανοιχτό «πόλεμο» με το Παλάτι - Λέει «όχι» στην έξωση παρά τις προτάσεις του Καρόλου

Αναβρασμός επικρατεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα στο Παλάτι με τον πρίγκιπα Άντριου να βρίσκεται στο επίκεντρο. Αυτή τη φορά όχι για τα σκάνδαλα του παρελθόντος, αλλά γιατί αρνείται κατηγορηματικά να εγκαταλείψει τη πολυτελή κατοικία του, το Royal Lodge στο Ουίνσδορ,, παρά τις πιέσεις που δέχεται από τον βασιλιά Κάρολο και τους συμβούλους του Παλατιού. Ο ίδιος, σύμφωνα με πηγές, επιμένει πως «δεν πρόκειται να φύγει», καθώς θέλει να βρίσκεται δίπλα στις κόρες του, Βεατρίκη και Ευγενία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph, το Παλάτι επιθυμεί να τον πείσει να μετακομίσει σε μικρότερη κατοικία, στο πλαίσιο μιας γενικότερης προσπάθειας «εξορθολογισμού» των βασιλικών εξόδων. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Άντριου δεν έχει πληρώσει ενοίκιο για την πολυτελή κατοικία του εδώ και 22 χρόνια — ποσό που υπολογίζεται γύρω στις 260.000 λίρες ετησίως.

Η αντιπαράθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του Άντριου από την χρήση των τίτλων του, ανάμεσά τους και αυτόν του Δούκα του Γιορκ, εξέλιξη που συνδέεται με την δημόσια πίεση για τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν και με φερόμενους οικονομικούς δεσμούς με την Κίνα.

Έπειτα από αυτή την απόφαση, ο πρίγκιπας βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με τον βασιλιά Κάρολο για τη μελλοντική του κατοικία. Ως εναλλακτικές, το Παλάτι έχει προτείνει ιδιωτικές βασιλικές ιδιοκτησίες, όπως το Σάντρινγκχαμ στο Νόρφολκ ή το Μπαλμόραλ στη Σκωτία. Αυτές οι επιλογές θεωρούνται πιο «ήσυχες» και οικονομικά βιώσιμες, καθώς θα του επέτρεπαν να διαμένει χωρίς κόστος για τους φορολογούμενους.

Παρά τις προτάσεις, ο Άντριου δεν φαίνεται διατεθειμένος να απομακρυνθεί από το Windsor, καθώς θέλει να βρίσκεται σε εγγύτητα με τις κόρες του και τις οικογένειές τους.

Kέιτ και Ουίλιαμ κάνουν «έξωση» στον πρίγκιπα Άντριου

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail η προσπάθεια του Ουίλιαμ να εξορίσει τον Άντριου ο Ουίλιαμ, δείχνει ότι πλέον έχει πιο ενεργό ρόλο στη βασιλική οικογένεια λόγω των προβλημάτων υγείας του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου.

Γράφοντας στο Fresh Hell Substack της, η κα Μπράουν —η ιδιαίτερα σεβαστή συγγραφέας του βιβλίου The Palace Papers— δήλωσε: «Εκτός αν ο Άντριου πειστεί να εξοριστεί μόνος του σε ένα μικρό σπιτάκι στο κτήμα του Μπαλμόραλ ή σε μια πολυτελή βίλα σε γήπεδο γκολφ του Ντουμπάι, το σκυθρωπό, πλαδαρό του πρόσωπο θα συνεχίσει να διαρρέει στη συλλογική εθνική συνείδηση».

Αποκαλώντας τον Άντριου «Δούκα του Τίποτα» (Duke of Dross), είπε ότι ο μελλοντικός βασιλιάς και η βασίλισσα αναρωτιούνται: «Πώς κάνεις να εξαφανιστεί ένας άνδρας 1,83 μέτρων, 86 κιλών, 65 ετών, σε άριστη φυσική κατάσταση, ο οποίος έχει ένα σιδερένιο συμβόλαιο που του επιτρέπει να ζει στο πρώην αρχοντικό της Βασιλομήτορος —σε απόσταση αναπνοής από το Κάστρο του Ουίνδσορ και μόλις τέσσερα μίλια από το νέο παντοτινό σπίτι του Πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ, που δεν τον αντέχουν;».

Σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Τζένρικ, ο Άντριου θα πρέπει να εκδιωχθεί από το Royal Lodge του Ουίνδσορ και να εξαφανιστεί, καθώς ο βρετανικός λαός έχει «βαρεθεί» να τον βλέπει και αποτελεί ντροπή για την οικογένειά του και το Ηνωμένο Βασίλειο.