Το Ίδρυμα του πρίγκιπα Χάρι ενισχύει τους δεσμούς με το ΝΑΤΟ - Η ανακοίνωση που έγινε στην Αθήνα

Νέα συνεργασία φαίνεται πως επιτεύχθηκε μεταξύ του Ιδρύματος Invictus Games του οποίου επικεφαλής και διαχειριστής είναι ο πρίγκιπας Χάρι και της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Σε μια ανακοίνωση που έγινε στο πλαίσιο του Συνεδρίου «NATO Communicators Conference» που έλαβε χώρα στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος, Richard Smith CBE δήλωσε ότι ενισχύονται οι δεσμοί με το ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τη Daily Express, ο Smith μίλησε για την ανάγκη να επικεντρωθεί το έργο του Ιδρύματος στα «άτομα που αναρρώνουν, σε όλους όσους έχουν πληγεί από τραυματισμό ή ασθένεια», καθώς και στην αναγνώριση όσων υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. «Με κάποια κοινά στοιχεία τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στην κοινότητα Invictus, αυτό καταδεικνύει πώς οι δύο οργανισμοί μοιράζονται θεμελιώδεις αξίες σεβασμού, ελπίδας και ένταξης, καθώς και μια σαφή δέσμευση προς τους στρατιωτικούς, τις γυναίκες, τους βετεράνους και τις οικογένειές τους» τόνισε ο Smith.

«Αξιολογώντας τον ανθρώπινο παράγοντα, όχι μόνο τις δυνατότητες και τον εξοπλισμό, το Ίδρυμα Invictus Games μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της Ηθικής Συνιστώσας της Μαχητικής Ισχύος του ΝΑΤΟ, δημιουργώντας μια κουλτούρα στην οποία το προσωπικό των υπηρεσιών γνωρίζει ότι η μακροπρόθεσμη ευημερία του θα διαφυλαχθεί» συνέχισε.

Οι συνεργασίες

Πρόσθεσε επίσης ότι «βασιζόμενο σε αυτό το θέμα, το έργο μας στην Ουκρανία προσφέρει περαιτέρω ευκαιρίες για μελλοντική συνεργασία. Το Ίδρυμα συνεργάζεται με το Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων της Ουκρανίας και το Γραφείο του Πρωθυπουργού για να ευθυγραμμιστεί με την Επιχείρηση RENOVATOR του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας παράλληλα τη φιλοδοξία της Ουκρανίας να φιλοξενήσει μελλοντικά Αγώνες Invictus».

«Οι προγραμματισμένες συνεισφορές του Ιδρύματος μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν την παράδοση εξοπλισμού, ένα πρόγραμμα "φυσικής δραστηριότητας σε κουτί", έρευνα για την εξασφάλιση πόρων και εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα αποκατάστασης και αποκατάστασης».

Στην ομιλία του, πρόσθεσε: «Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, παρουσιάσαμε στην Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ και πιο πρόσφατα παρακολουθήσαμε την τελετή για την 70ή επέτειο της ένταξης της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ στο Βερολίνο, τονίζοντας τον αντίκτυπο των Αγώνων όχι μόνο στους βετεράνους αλλά και στην αλλαγή των εθνικών αντιλήψεων για την υπηρεσία και την άμυνα, όπως οι Αγώνες Invictus στο Ντίσελντορφ 2023, οι οποίοι βοήθησαν στην καθιέρωση της πρώτης εθνικής Ημέρας Βετεράνων της Γερμανίας».

Υπενθυμίζεται ότι οι Αγώνες Invictus είναι μια διεθνής αθλητική εκδήλωση για τραυματίες στρατιωτικούς και γυναίκες, τόσο εν ενεργεία όσο και βετεράνους, που ιδρύθηκε από τον Πρίγκιπα Χάρι το 2014. Στους αγώνες συμμετέχουν πλέον 22 έθνη και η έμφαση δίνεται στη «συμμετοχή και όχι στα μετάλλια».