Ο πρίγκιπας Χάρι προσκύνησε στον τάφο της Ελισάβετ - Επιστρέφει στο Λονδίνο ο βασιλιάς Κάρολος

Στο Λονδίνο βρίσκεται από το απόγευμα της Δευτέρας 08/09 ο πρίγκιπας Χάρι ο οποίος ταξίδεψε από το Λος Άντζελες όπου ζει μόνιμα για να παραστεί σε ειδική εκδήλωση του ιδρύματος WellChild του οποίου είναι ιδρυτής.

Λίγο μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Χίθροου, ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά Κάρολου, έκανε μια σύντομη επίσκεψη στον τάφο της Βασίλισσας Ελισάβετ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ ανήμερα της επετείου για τα τρία χρόνια από τον θάνατό της.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, κατά τη διάρκεια που βρισκόταν στο παρεκκλήσι, ο ο Χάρι φέρεται να κατέθεσε στεφάνι και λουλούδια στον τάφο της γιαγιάς του.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο πρίγκιπας Χάρι παρακολούθησε την τελετή απονομής βραβείων του ιδρύματος WellChild. Φωτογραφήθηκε με μέλη και συνομίλησε με παιδάκια.

Η επιστροφή του Χάρι στην πατρίδα του είναι η πρώτη μετά τη δικαστική μάχη που έχασε σχετικά με μέτρα ασφάλειας που αιτούνταν ο Βρετανός γαλαζοαίματος τα οποία του είχαν αφαιρεθεί όταν εγκατέλειψε επισήμως τα βασιλικά του καθήκοντα για να μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επέστρεψε στο Λονδίνο ο βασιλιάς Κάρολος

Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί ότι ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, επέστρεψε αεροπορικώς στο Λονδίνο από τη Σκωτία την ίδια ημέρα που ο Χάρι έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτή η κίνηση πυροδότησε εκ νέου τις φήμες που θέλουν πατέρα και γιο να συναντώνται, έστω και κρυφά, με στόχο να υπάρξει μια συμφιλίωση.

Άλλωστε, οι κινήσεις που είχαν γίνει πριν από μερικούς μήνες έδιναν την εντύπωση ότι το χάσμα ανάμεσα στους δυο έχει αρχίσει να κλείνει αφού εκπρόσωποι τους είχαν συναντηθεί στο Λονδίνο προκειμένου να μπουν οι «βάσεις» για ενδεχόμενη συμφιλίωση.