Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πανηγύρισε «τρελαμένος» με την κούπα της αγαπημένης του Άστον Βίλα

Γράφτηκε ιστορία στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της Τετάρτης (20/5) εκεί οπού η Άστον Βίλα επικράτησε της Φράιμπουργκ (3-0) και κατέκτησε το πρώτο της Europa League. Ιστορία έγραψε επίσης και ο προπονητής της ομάδας, Ουνάι Έμερι, ο οποίος πανηγύρισε το πέμπτο του τρόπαιο της συγκεκριμένης διοργάνωσης σε έξι τελικούς που έχει συμμετάσχει.

Από τον μεγάλο τελικό δεν θα μπορούσε να λείπει ο μεγαλύτερος και πιο γνωστός φίλαθλος της ομάδας, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος βρέθηκε στις εξέδρες και έζησε με την ψυχή του το παιχνίδι.

Φυσικά όλες οι κάμερες ήταν στραμμένες πάνω του, απαθανατίζοντας τον τρόπο και το πάθος που πανηγύρισε τα γκολ των «χωριατών», ενώ μετά την λήξη ο ίδιος έγραψε στα social media λέγοντας: «Απίστευτη βραδιά! Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, την ομάδα, το προσωπικό και όλους όσοι συνδέονται με τον σύλλογο. 44 χρόνια από την τελευταία ευρωπαϊκή κούπα».

Επίσης ο αρχηγός της ομάδας, Τζόν Μαγκίν, δήλωσε πως ο πρίγκιπας πήγε από τα αποδυτήρια της ομάδας πριν το ματς τονίζοντας πως «Είναι μεγάλος οπαδός της Βίλα, δεν θα το έχανε για τίποτα», ενώ ανέφερε χιουμοριστικά πως μετά την αναμέτρηση ίσως πιεί δυο ποτά με την ομάδα, έχοντας την ελπίδα να του αφήσει και την πιστωτική του κάρτα.