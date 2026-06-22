Ο πρόεδρος της Α.Ε.Κ φέρνει την F1 στη Χαλανδρίτσα με επένδυση άνω των 100 εκατ. ευρώ

Η σχέση της Ελλάδας με τα Grand Prix της Formula 1 ήταν πάντα μια ιστορία ανεκπλήρωτου έρωτα. Εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες —από τα τέλη της δεκαετίας του '80 και τις αρχές του '90— το σενάριο για μια ελληνική πίστα προδιαγραφών Formula 1 επέστρεφε κυκλικά στην επικαιρότητα. Είδαμε μακέτες, ακούσαμε μεγαλόπνοες υποσχέσεις, αλλά κάθε φορά τα σχέδια «κολλάγανε» στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, για να καταλήξουν τελικά ξεχασμένα σε κάποιο συρτάρι.

Αυτή τη φορά, όμως, ο θόρυβος των κινητήρων ακούγεται πιο κοντά από ποτέ. Ο «Super Mario» της ελληνικής επιχειρηματικότητας και των αναβάσεων είναι έτοιμος να γράψει ιστορία, μετατρέποντας τον αιώνιο μύθο σε πραγματικότητα.

Το χρονικό ενός ονείρου: Γιατί στη Χαλανδρίτσα;

Η επιλογή της τοποθεσίας δεν είναι τυχαία. Η Χαλανδρίτσα Αχαΐας, είναι μια ανάσα από την Πάτρα. Η συγκεκριμένη έκταση των περίπου 1.200 στρεμμάτων είναι η μοναδική στην Ελλάδα που έχει λάβει κατά το παρελθόν την επίσημη έγκριση από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) για κατασκευή πίστας F1. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν κατά καιρούς από την τοπική αυτοδιοίκηση και τους ανθρώπους του χώρου, το project παρέμενε βαλτωμένο. Μέχρι που εμφανίστηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της Seajets, πρόεδρος της ΑΕΚ, αλλά πάνω από όλα, ο άνθρωπος με τα 16 Πανελλήνια Πρωταθλήματα Αναβάσεων. Ένας άνθρωπος που δεν ανακάλυψε τώρα το σπορ, αλλά έχει το racing DNA βαθιά ριζωμένο μέσα του.

Επένδυση 100+ εκατομμυρίων: Η συμφωνία και το τελεσίγραφο

Το μέγεθος του εγχειρήματος ζαλίζει, καθώς το συνολικό κόστος υλοποίησης αναμένεται να ξεπεράσει τα 100.000.000 ευρώ. Πρόκειται για μια ιδιωτική επένδυση που θα αλλάξει ριζικά τον χάρτη του τουρισμού και του αθλητισμού στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

Ωστόσο, ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι άνθρωπος των πράξεων και όχι των χρονοβόρων συζητήσεων. Έχοντας βάλει ήδη την υπογραφή του, έστειλε ένα ξεκάθαρο, «αντρίκειο» μήνυμα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς: το χρονικό περιθώριο είναι δύο μήνες. «Προχωρήστε εσείς τα χαρτιά, τις εγκρίσεις και τις διαδικασίες, και εγώ αναλαμβάνω να κάνω πραγματικότητα την κατασκευή της πίστας», είναι η ουσία της θέσης του. Η μπάλα πλέον βρίσκεται στο γήπεδο της Πολιτείας και των τοπικών αρχών».

«Έβαλα την υπογραφή μου για τον πρώτο λίθο»

Σε μια φορτισμένη συγκινησιακά ομιλία στην Πάτρα, κατά την παρουσίαση του ευρωπαϊκού τροπαίου της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος πέταξε τη «βόμβα» στην κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

«Ακούστε με εσείς, όσο και όλοι οι αρμόδιοι και όλοι οι παράγοντες. Εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ!» βροντοφώναξε, εισπράττοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. «Έβαλα, προ λίγων ημερών, την υπογραφή μου για τον πρώτο λίθο πραγματοποίησης για την κατασκευή του καλύτερου διεθνών προδιαγραφών αυτοκινητοδρομίου, εδώ στην Πάτρα».

Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ισχυρός άνδρας της Seajets δεν παρέλειψε να συνδέσει αυτή την κίνηση με το όραμά του για τη νεολαία, την παιδεία και τον αθλητισμό, τονίζοντας τη σημασία του να ξεφύγουν τα νέα παιδιά από την αδράνεια και τα ηλεκτρονικά:

«Μου έλεγε ο πατέρας μου: "Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά και τίποτα μην το αφήνεις στην τύχη. Ό,τι κάνεις, να το κάνεις με αγάπη". Ό,τι κάνετε να το κάνετε με αγάπη, με πάθος, με νοοτροπία Πρωταθλητή. Πρέπει τα νέα παιδιά να μπορούν να ονειρεύονται. Εύχομαι και ελπίζω όλοι οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς και παράγοντες να ενεργήσουν άμεσα τα δέοντα, χωρίς γραφειοκρατίες και εμπόδια, για να γίνει πραγματικότητα το μεγάλο όνειρο όχι μόνο της Πάτρας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας!»

Τι σημαίνει η πίστα της Χαλανδρίτσας για την Ελλάδα;

Αν οι τοπικοί φορείς ανταποκριθούν στο κάλεσμα και οι μπουλντόζες πιάσουν δουλειά, η Ελλάδα θα αποκτήσει επιτέλους ένα αυτοκινητοδρόμιο ικανό να φιλοξενήσει την ελίτ του παγκόσμιου motorsport.

• Οικονομική Ανάπτυξη: Χιλιάδες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και τη λειτουργία.

• Αθλητικός Τουρισμός: Προσέλκυση διεθνών διοργανώσεων (F1, MotoGP, WEC) που θα φέρουν εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες υψηλού οικονομικού επιπέδου.

• Ασφάλεια και Εκπαίδευση: Ένας χώρος όπου οι νέοι οδηγοί θα μπορούν να εκπαιδευτούν με ασφάλεια, μακριά από τους κινδύνους των δημόσιων δρόμων.

Το Ιστορικό της Χαλανδρίτσας

Η ιδέα για το Αυτοκινητοδρόμιο της Πάτρας δεν γεννήθηκε χθες. Για να καταλάβουμε τη σημασία της κίνησης του Μάριου Ηλιόπουλου, πρέπει να γυρίσουμε το ρολόι στο μακρινό 1995. Τότε ήταν που το Επιμελητήριο Αχαΐας, ο Δήμος Πατρών και τοπικοί φορείς ενώθηκαν για να ιδρύσουν την εταιρεία «Αυτοκινητοδρόμιο Πατρών Α.Ε.». Στόχος; Η δημιουργία μιας διεθνούς πίστας στην περιοχή «Ρέντες» της Χαλανδρίτσας, σε μια μοναδική, ενιαία έκταση 1.200 στρεμμάτων με ιδανικό ανάγλυφο. Έκτοτε, το έργο πέρασε από συμπληγάδες:

• Η Χρυσή Πιστοποίηση: Η Χαλανδρίτσα κατάφερε κάτι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα. Έλαβε τις επίσημες προ-εγκρίσεις σχεδιασμού από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) και Μοτοσυκλέτας (FIM) για προδιαγραφές Formula 1 και MotoGP.

• Το «Φρένο» του 2012: Εν μέσω της βαθιάς οικονομικής κρίσης (Οκτώβριος 2012), το θέμα αναζωπυρώθηκε έντονα. Το έργο επιχειρήθηκε να ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο, έγιναν συναντήσεις σε επίπεδο Υπουργείων, και το 2014 το όνειρο έμοιαζε ξανά κοντά.

• Η Εξαφάνιση των Επενδυτών: Δυστυχώς, η πολιτική και οικονομική αστάθεια της χώρας, σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατία, λειτούργησαν αποτρεπτικά. Οι υποψήφιοι επενδυτές αποσύρθηκαν, τα σχέδια μπήκαν στο συρτάρι και η έκταση παρέμεινε ανεκμετάλλευτη.