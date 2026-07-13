Ο πρόεδρος της γαλλικής δημοκρατίας απάντησε στον Ραχόι: «Απαράδεκτες δηλώσεις με ρατσιστική χροιά»

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Μαριάνο Ραχόι, προκάλεσε σάλο με την δήλωσή του για την εθνική Γαλλίας, για την οποία ανέφερε πως βασίζεται σε παίκτες που δεν είναι… Γάλλοι.

Ενόψει του επερχόμενο ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία που θα γίνει το βράδυ της Τρίτης (14/7) το κλίμα είναι τεταμένο και όχι λόγω του αγωνιστικού. Μετά τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας, ο νυν πρόεδρος της γαλλικής δημοκρατίας, Φιλίπ Ντιαλό, πήρε θέση και απάντησε κάνοντας λόγο για ρατσιστικό υπόβαθρο πίσω από τις τοποθετήσεις του Ισπανού.

Ο Ντιαλό με ένα κείμενο στα social media ανέφερε: «Τα σχόλια του Μαριάνο Ραχόι για τη γαλλική ομάδα είναι απαράδεκτα και έχουν ρατσιστική χροιά. Και εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το απεχθές κλίμα που δημιουργούν τέτοιες θέσεις. Οι παίκτες μας δεν χρειάζονται πιστοποιητικά ιθαγένειας από τον Ισπανό πρώην πρωθυπουργό. Η εθνική ομάδα της Γαλλίας ανήκει στη Γαλλία».