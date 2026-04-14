Ο πρόεδρος της Νάπολι θέλει ριζικές αλλαγές - Ζητά ημίχρονα 25 λεπτών και να καταργηθούν οι κάρτες

Ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις τοποθετήθηκε σχετικά με το σύγχρονο ποδόσφαιρο και πρότεινε ριζικές αλλαγές στους κανονισμούς του αθλήματος, με στόχο να γίνει πιο γρήγορο και πιο θεαματικό. Ο 76χρονος ιδιοκτήτης των «παρτενοπέι» μίλησε στην κάμερα των New York Times και ανέφερε ότι οι νέοι βαριούνται το ποδόσφαιρο. Για αυτό το λόγο, πρότεινε ορισμένες διαφοροποιήσεις στους κανονισμούς, προχωρώντας σε δηλώσεις που θα συζητηθούν.

Ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις δήλωσε αρχικά πως «τα ματς διαρκούν πολλή ώρα», καθώς και πως οι διακοπές του VAR, αλλά και η 15λεπτη διακοπή του ημιχρόνου επιβραδύνει το παιχνίδι. Ο Ιταλός παράγοντας, ο οποίος στο παρελθόν έχει προκαλώσει αντιδράσεις με τις τοποθετήσεις του, πρότεινε μάλιστα τα ημίχρονα να έχουν διάρκεια 25 λεπτών αντί για 45 και το χρονόμετρο να μετράει αποκλειστικά τον καθαρό χρόνο συμμετοχής.

Επιπρόσθετα, άσκησε δριμεία κριτική στους ποδοσφαιριστές, που όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «μένουν κάτω στο χορτάρι και παίζουν θέατρο».

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 14, 2026

Αλλαγές στο «σύστημα τιμωρίας»

Επίσης, ζήτησε ριζικές αλλαγές και στο σύστημα τιμωρίας των ποδοσφαιριστών. Πρότεινε την κατάργηση της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας. Αντ' αυτού, ζήτησε την καθιέρωση ενός συστήματος, σύμφωνα με το οποίο οι παίκτες θα αποβάλλονται για ορισμένο χρόνο, όπως στο πόλο.

«Θα καταργούσα τις κάρτες. Θα έλεγα: Εσύ που πήρες κίτρινη κάρτα, θα μείνεις εκτός αγώνα για 5 λεπτά και εσύ που πήρες κόκκινη, θα μείνει εκτός για 20 λεπτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για το οφσάιντ

Ο πρόεδρος της Νάπολι, Ντε Λαουρέντις, τέλος δήλωσε πως το ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από περισσότερα γκολ. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι κανονισμοί του οφσάιντ. «Δε γίνεται να ακυρώνονται γκολ για λίγα χιλιοστά. Ο κανονισμός του οφσάιντ πρέπει να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταληκτικά, αναφέρθηκε στις νέες γενιές, δηλώνοντας ότι «οι νέες γενιές είναι ο χρυσός μας», υπογραμμίζοντας πως το ποδόσφαιρο οφείλει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. «Αν δε τους ικανοποιήσουμε, θα χαθούμε», τόνισε στις δηλώσεις του.