Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας «τα βάζει» με τη... φαλάκρα - Δημόσια κάλυψη για απώλεια μαλλιών

Εντολή στην κυβέρνησή του να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της δημόσιας υγειονομικής κάλυψης στην αντιμετώπιση της φαλάκρας, έδωσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιουνγκ, ώστε η ασφάλιση να περιλαμβάνει θεραπείες για την τριχόπτωση, υποστηρίζοντας ότι η φαλάκρα έχει γίνει «θέμα επιβίωσης» και δεν είναι απλά αισθητικό πρόβλημα για τους νέους.

Σύμφωνα με τον Guardian, η πρόταση, η οποία έκτοτε έχει αντιμετωπίσει αντιδράσεις από επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου και συντηρητικές προσωπικότητες της χώρας, έχει στόχο να επεκτείνει την κάλυψη πέρα από τις περιορισμένες ιατρικές θεραπείες που είναι διαθέσιμες σήμερα για ορισμένους τύπους τριχόπτωσης.

Η Νότια Κορέα λειτουργεί ένα καθολικό ασφαλιστικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από ασφάλιστρα που υπολογίζονται με βάση το εισόδημα. Επί του παρόντος, το πρόγραμμα καλύπτει μόνο την τριχόπτωση που προκαλείται από ιατρικούς λόγους, όπως η γυροειδής αλωπεκία. Οι περισσότερες θεραπείες για την κοινή ανδρική φαλάκρα παραμένουν αποκλεισμένες από την κάλυψη.

«Μπορεί να υπάρχουν νέοι που πιστεύουν ότι είναι άδικο να πληρώνουν μόνο ασφάλιστρα και δεν μπορούν να λάβουν παροχές», δήλωσε ο Λι, σημειώνοντας ότι το «αίσθημα αποξένωσης» μεταξύ τους είχε γίνει έντονο.

Η κοινωνική κατάσταση και οι επικρίσεις

Η πρόταση αναδεικνύει την έντονη πολιτισμική αγωνία της Νότιας Κορέας για τη φυσική εμφάνιση. Μια έρευνα του 2024 σε νέους ενήλικες διαπίστωσε ότι το 98% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι ελκυστικοί άνθρωποι λαμβάνουν κοινωνικά επιδόματα.

Η πολιτισμική πίεση είναι ιδιαίτερα απαιτητική και έντονη για τις γυναίκες, οι οποίες αντιμετωπίζουν αυστηρές προσδοκίες σχετικά με το μακιγιάζ, την περιποίηση του δέρματος και το σχήμα του σώματος.

Για τους άνδρες, το ζήτημα συζητείται λιγότερο ανοιχτά, αλλά ορισμένοι με απώλεια στα μαλλιά επιλέγουν διάφορες μεθόδους για να καλύψουν την τριχόπτωση ή αναζητούν ακριβές θεραπείες.

Η αγορά θεραπειών για την απώλεια μαλλιών στη Νότια Κορέα, εκτιμάται ότι αποτιμήθηκε περίπου στα 188 δισεκατομμύρια γουόν (περίπου 109 εκατομμύρια ευρώ) το 2024.

Οι επαγγελματίες υγείας αντέδρασαν με σκεπτικισμό στην ιδέα. Ο ισχυρός Κορεατικός Ιατρικός Σύλλογος δήλωσε ότι «αντί να επενδύονται τα κεφάλαια της ασφάλισης υγείας στην κάλυψη της θεραπείας της τριχόπτωσης, η ιεράρχηση της κάλυψης για τον καρκίνο και άλλες σοβαρές ασθένειες θα ευθυγραμμιζόταν καλύτερα με τις αρχές της ασφάλισης υγείας».

Οι συντηρητικές εφημερίδες ήταν επίσης ιδιαίτερα επικριτικές. Η Chosun Ilbo υποστήριξε στο κύριο άρθρο της ότι «αυτό δεν είναι κάτι που ο πρόεδρος θα έπρεπε να προωθήσει ξαφνικά, χωρίς να συλλέξει απόψεις από πολίτες που πληρώνουν ασφάλιστρα».