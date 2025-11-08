Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας βράβευσε τον Ανάστασιο Γκαρίπη - «Παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού»

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας Τάμας Σούλιοκ βράβευσε για το θάρρος του τον Έλληνα Αναστάσιο Γκαρίπη και την Ισπανίδα Ισέτ Σεγκούρα, για τη διάσωση ενός Ούγγρου πατέρα και της 10χρονης κόρη του που είχαν παρασυρθεί στα ανοιχτά της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη. Η πράξη των δύο νέων «αποτελεί ένα θαυμάσιο παράδειγμα ανθρωπιάς, ηρωισμού και ανιδιοτέλειας», σύμφωνα με την ουγγρική προεδρία.



Ο κ. Σουλιόκ σημείωσε πως οι δύο νέοι είναι άξιοι σεβασμού «πρώτα για τις ζωές που διέσωσαν αλλά και επειδή έδειξαν στη γενιά τους, στους λαούς μας και σε όλους τι σημαίνει πραγματική ανθρωπιά», όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της η ουγγρική προεδρία. Από την πλευρά του ο Αναστάσιος έστειλε το μήνυμα πως η θάλασσα του δίδαξε πως η ελευθερία είναι κυρίως φτιαγμένη από ευθύνη, την ευθύνη να βγούμε όλοι στην ακτή.



Η Ισέτ δήλωσε ότι ο καθένας θα είχε κάνει ό,τι έκαναν αυτοί, προσθέτοντας ότι πάντα υπάρχει ένα σημείο όπου μπορεί να φανεί η ανθρωπιά μας. Σε Instagram story κοινοποίησε μία φωτογραφία από τη βράβευση και έγραψε «περήφανη».

Ο Ούγγρος πρόεδρος, κ. Σούλιοκ, δημοσίευσε στο Facebook φωτογραφίες από τη βράβευση των δύο νέων ευχαριστώντας τους.

Ο Στέλιος Γκαρίπης, σε ανάρτησή του ανέφερε πως ο Αναστάσιος και η Ισέτ βραβεύτηκαν με το χρυσό μετάλλιο τιμής σε μία τρίωρη τελετή στο προεδρικό μέγαρο της Βουδαπέστης, η οποία ξεκίνησε με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. «Για πρώτη φορά απονεμήθηκε σε πολίτη ξένης χώρας η ανώτερη διάκριση αριστείας, ως “επιβράβευση του ηρωισμού που επέδειξε το καλοκαίρι, στέλνοντας ένα μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης για την Ευρώπη του μέλλοντος”, όπως τόνισε στην ομιλία του ο ΠτΔ», έγραψε ο κ. Γκαρίπης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Έλληνας πρέσβης Σπύρος Γεωργιλές, αξιωματούχοι της Ουγγαρίας, εκπρόσωποι της ισπανικής κυβέρνησης και η Ισπανίδα πρωταθλήτρια Ισέτ Σεγκούρα, σύμφωνα με τον κ. Γκαρίπη.

Η ομιλία του Αναστάση

Η ευχαριστήρια ομιλία του Αναστάση, όπως την παρέθεσε ο Στέλιος Γκαρίπης:



«Αξιότιμε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την τιμή και τη στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα. Δεν περίμενα ποτέ πως ένας Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα μου απονείμει ένα μετάλλιο τιμής γιατί μια ημέρα προπόνησής μου στη θάλασσα, έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση: βοήθησα δύο ανθρώπους σε ανάγκη.

Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι μέσα στη θάλασσα και την ελευθερία της. Η θάλασσα μού δίδαξε πως η ελευθερία είναι κυρίως φτιαγμένη από ευθύνη, την ευθύνη να βγούμε όλοι στην ακτή. Δέχομαι με ευγνωμοσύνη αυτό το μετάλλιο, όχι μόνο ως προσωπική διάκριση, αλλά ως διάκριση που αποδίδεται στην ανθρωπιά που μας ενώνει».

Η διάσωση στην Επανομή

Ήταν τον φετινό Ιούλιο όταν ο Στέλιος Γκαρίπης δημοσίευσε τη στιγμή της διάσωσης του τουρίστα και της 10χρονης κόρης του στο Facebook. Στο βίντεο, διακρίνονται οι προσπάθειες των αθλητών να προσεγγίσουν τον πατέρα και την κόρη, οι οποίοι είχαν παρασυρθεί από τα ρεύματα και τους ισχυρούς ανέμους και όταν το καταφέρνουν, τους δίνουν μια σανίδα για να πιαστούν, μέχρι να φτάσει επιπλέον βοήθεια. Άμεσα έσπευσε ο κυνηγετικός σύλλογος της περιοχής με σκάφος, που ειδοποιήθηκε από το λιμενικό σώμα για να παρέμβει κι ακολούθως στελέχη του λιμενικού, του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας συνέχισαν την αλυσίδα διάσωσης των δύο ατόμων, που βγήκαν σώα στη στεριά.

Ο Αναστάσης Γκαρίπης έχει αποσπάσει αρκετές διακρίσεις, όπως χαρακτηριστικά, το 2020 στο Ευρωπαϊκό Laser 4.7 Youth U18, όπου είχε κατακτήσει ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο.