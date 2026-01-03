Ο προπονητής και η ηθοποιός δεν κρύβουν τον έρωτα τους πια: «Το καλύτερο της χρονιάς μου είσαι εσύ»

Η Μπλάνκα Ρομέρο επιβεβαίωσε επίσημα τη σχέση της με τον Κίκε Σάντσεθ-Φλόρες, επιβεβαιώνοντας τις φήμες και τα ρεπορτάζ στα ΜΜΕ, ανεβάζοντας μια δημοσίευση-δήλωση που προκάλεσε αίσθηση στον κόσμο της σόουμπιζ στην Ισπανία.

Η ηθοποιός και μοντέλο κοινοποίησε αρκετές φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram και έδειξε πως πέρασε την παραμονή πρωτοχρονιάς με τον πολύ γνωστό προπονητή, και έγραψε μια φράση που συνοψίζει αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή της: «Το καλύτερο πράγμα της χρονιάς μου είσαι εσύ». Η σχέση αυτή είχε βγει στο φως της δημοσιότητας στα μέσα Δεκεμβρίου, όταν και ο δημοσιογραφικός φακός τους είχε απαθανατίσει μαζί σε ένα ρομαντικό δείπνο στη Μαδρίτη και να κάνουν βόλτες δείχνοντας τρυφερότητα ο ένας στον άλλο.

Με τις φήμες να αυξάνονται, το ζευγάρι αποφάσισε να το κάνει πια επίσημο. Ο προπονητής που έχει περάσει από ομάδες όπως η Μπενφίκα, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Γουότφορντ, η Εσπανιόλ και η Σεβίλλη, ανέβασε φωτογραφίες που έκανε παρέα ακόμα και με την κόρη της πολύ γνωστής ηθοποιού δείχνοντας ότι η σχέση τους είναι προχωρημένη.

Η επιβεβαίωση αυτή έφερε ενθουσιασμό, όχι μόνο στους φαν, αλλά και στην οικογένεια της ηθοποιού και του προπονητή. Η Λολίτα Φλόρες, η ξαδέρφη του προπονητή, εξέφρασε την αγάπη της για το ζευγάρι σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιορτάζοντας την ευτυχία τους.