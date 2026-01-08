Ο προπονητής της Τότεναμ έπινε καφέ σε... ποτήρι της Άρσεναλ και προκάλεσε θύελλα αντιδράεων (pic)

Ένα απρόσμενο και μάλλον ατυχές περιστατικό στάθηκε αφορμή για να ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων στις τάξεις των οπαδών της Τότεναμ, με πρωταγωνιστή τον προπονητή της ομάδας, Τόμας Φρανκ.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Μπόρνμουθ, ο φωτογραφικός φακός και οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τον Δανό τεχνικό να απολαμβάνει τον καφέ του σε ποτήρι που έφερε το έμβλημα της Άρσεναλ, της «αιώνιας» και μισητής αντιπάλου των «πετεινών» στο Βόρειο Λονδίνο. Η εικόνα αυτή δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας την άμεση και οργισμένη αντίδραση των φίλων της ομάδας, οι οποίοι θεώρησαν την κίνηση προσβλητική, δεδομένης της ιστορικής κόντρας των δύο συλλόγων.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το επίμαχο ποτήρι πιθανότατα είχε παραμείνει στους χώρους του γηπέδου από το προηγούμενο παιχνίδι της Μπόρνμουθ κόντρα στην Άρσεναλ, με αποτέλεσμα να φτάσει τυχαία στα χέρια του προπονητή της Τότεναμ. Ο ίδιος ο Φρανκ, που εμφανίζεται χαμογελαστός στα επίμαχα στιγμιότυπα, έδειχνε να μην έχει αντιληφθεί το παραμικρό. Ωστόσο, μετά το τέλος του αγώνα και αφού ενημερώθηκε για τις αντιδράσεις, έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν είχε προσέξει το λογότυπο στο χάρτινο σκεύος.

Momentos antes del partido del Tottenham contra el Bournemouth, Thomas Frank estuvo bebiendo en un vaso con el escudo del Arsenal, los hinchas estuvieron abucheándolo durante el partido y lo insultaron cuando terminó el juego. pic.twitter.com/Pk8pTKTke7 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) January 7, 2026

Παρά τη δημόσια τοποθέτηση του, το κλίμα για τον Δανό τεχνικό είναι ιδιαίτερα βαρύ, αν κρίνουμε από το γεγονός πως οπαδοί της Τότεναμ των αποδοκίμασαν τόσο κατά τη διάρκεια του ματς, όσο και μετά τη λήξη του. Για την ιστορία η Μπόρνμουθ νίκησε τα «σπιρούνια» με 3-2, τα οποία παραμένουν χωρίς νίκη στα τρία τελευταία παιχνίδια και στη 14η θέση με μόλις 27 βαθμούς.