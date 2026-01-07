Ο προστάτης του συριζαϊσμού: Τα λέει στον Φαραντούρη για να τα ακούσουν στον Τσίπρα

Ως γνήσιος προστάτης του συριζαϊσμού, ο Πολάκης ανέλαβε να απαντήσει στη Μαρία Καρυστιανού και στα όσα είπε για τα μνημόνια.

Και κυρίως να καυτηριάσει τη στάση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλα Φαραντούρη ο οποίος γυρίζει τα κανάλια και αφήνει να εννοηθεί ότι βρίσκεται κοντά στο νέο πολιτικό εγχείρημα που σχεδιάζει με κάποιους «σοφούς» η κ. Καρυστιανού. Τι και εάν είχαν προηγηθεί καμιά δεκαριά άλλοι που έλεγαν ότι περιμένουν με αγωνία τον κ. Τσίπρα.

Εάν με ρωτάτε, ναι είναι περίεργο. Το να βγαίνει η κ. Καρυστιανού σε κανάλι παραμονή των Θεοφανείων για να μιλήσει με μεγάλες λεπτομέρειες αυτή τη φορά για το πολιτικό εγχείρημα που ετοιμάζει. Αλλά θα έχουμε χρόνο να τα δούμε όλα αυτά.

Πάμε ξανά στον ΣΥΡΙΖΑ που όπως όλα δείχνουν θα βρεθεί πρώτος αντιμέτωπος με τη φουρτούνα που μπορεί να φέρει στο πολιτικό σκηνικό ένα «κόμμα Καρυστιανού». Και κάπου εκεί βγαίνει ο Πολάκης για να ζητήσει τα ρέστα από τον Φαραντούρη. Όχι γιατί ενδιαφέρεται για τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Στους άλλους τα λέει. Που περιμένουν στον προθάλαμο της Κουμουνδούρου ένα σήμα από την Αμαλίας για να φύγουν τρέχοντας. Ωραία ξεκινάμε.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ και ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ

1)Απο τη δεκαετια του 80 παντα η «ομαδα ανεξαρτητων πρωτοετων» ηταν δευτεροετεις Δαπιτες!! Μα παντα ομως …..

2)Επισης να θυμισω πως το τριτο μνημονιο ειχε κόστος για το λαο , 9 δις που τα 3 επιστραφηκαν με τη διανομή επιδοματος αλληλεγγυης απο το πλεονασμα και τα δυο πρώτα μνημονια για τα οποια ΔΕΝ ΕΙΠΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ειχαν κοστος για το λαο 65 ΔΙΣ!!

3) Νικο Φαραντουρη ξεκαθαρισε τη θεση σου ειτε αποποιουμενος τα σεναρια ,ειτε παραιτούμενος απο τη θεση του Ευρωβουλευτη! Γιατι βγηκες ευρωβουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ ,οχι του απατού σου!!

Αντε,γιατι η κατασταση και με τα τρια παραπανω ειναι τουλαχιστον εκνευριστικη!!!

ΥΓ 1 και μιλαω ως αυτος που εχει αναδειξει τη ΔΙΑΦΘΟΡΑ του Μητσοτακικου παρακρατους και εχει συγκρουστει με τη σαπια «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ» οσο ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ!!!!

Υγ2 Με αυτα που ακουμε θα παρουμε τα βουνα στο τελος …