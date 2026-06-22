Ο «πρώτος gay πατέρας» της Βρετανίας αντιμέτωπος με νέες βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα

Νέες, ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζουν ο 57χρονος Barrie Drewitt-Barlow, ο οποίος έγινε γνωστός στη Βρετανία ως ένας από τους πρώτους ομοφυλόφιλους πατέρες μέσω παρένθετης μητέρας, και ο 32χρονος σύζυγός του, Scott Hutchinson.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι δύο άνδρες, που ήδη κατηγορούνται για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και trafficking με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, βαρύνονται πλέον με ακόμη 18 αδικήματα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται κατηγορίες για βιασμό, σεξουαλική δραστηριότητα με ανήλικο και πληρωμή για σεξουαλικές υπηρεσίες ανηλίκου.

Οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, χωρίς να τους ζητηθεί σε αυτή τη φάση να δηλώσουν αν αποδέχονται ή αρνούνται τις νέες κατηγορίες. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, η δίκη τους αναμένεται να ξεκινήσει στις 18 Ιανουαρίου του 2027 και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει από οκτώ έως δέκα εβδομάδες.

Britain's 'first gay dad', 52 and his partner, 32, are charged with 18 more offences including paying for sexual services of a child and rape https://t.co/CVGiGCeYRc — Daily Mail (@DailyMail) June 22, 2026

Οι νέες κατηγορίες

Ο Barrie Drewitt-Barlow αντιμετωπίζει 15 νέες κατηγορίες. Μεταξύ αυτών, δύο αφορούν σεξουαλική δραστηριότητα με παιδί, δύο πληρωμή για σεξουαλικές υπηρεσίες ανηλίκου, πέντε βιασμό και τέσσερις σεξουαλική επίθεση.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες που του αποδίδονται αφορούν την πρόκληση ατόμου να εμπλακεί σε σεξουαλική δραστηριότητα χωρίς συναίνεση, καθώς και την πρόκληση ή υποκίνηση σε σεξουαλική δραστηριότητα.

Ο 32χρονος σύζυγός του αντιμετωπίζει τρεις νέες κατηγορίες: δύο για βιασμό και μία για πρόκληση ή υποκίνηση σε σεξουαλική δραστηριότητα.

Οι δύο άνδρες παραμένουν προφυλακισμένοι έως την επόμενη ακροαματική διαδικασία, η οποία έχει οριστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου 2026. Τότε αναμένεται να τους ζητηθεί να τοποθετηθούν επί των κατηγοριών.

Τι είχε ακουστεί στο δικαστήριο

Στην προηγούμενη εμφάνισή τους ενώπιον του δικαστηρίου, στις 8 Μαΐου 2026, η υπεράσπιση είχε δηλώσει ότι οι δύο άνδρες αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε η εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να «εντόπιζαν, προσέγγιζαν και χειραγωγούσαν» νεαρούς άνδρες, πριν τους οδηγήσουν σε σπίτια ή άλλους χώρους όπου, κατά το κατηγορητήριο, σημειώνονταν οι σεξουαλικές επιθέσεις.

Η υπόθεση αφορά τέσσερις φερόμενους παθόντες, οι οποίοι προστατεύονται από τη νομοθεσία περί ανωνυμίας θυμάτων σεξουαλικών αδικημάτων.

Οι έρευνες σε ακίνητα στο Essex

Η υπόθεση άρχισε να παίρνει μεγάλη δημοσιότητα στις αρχές Μαΐου, όταν η αστυνομία του Essex πραγματοποίησε συντονισμένες έρευνες σε ακίνητα σε Danbury, Maldon και Braintree.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι έρευνες έγιναν στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης trafficking με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, βιασμού και άλλων σεξουαλικών αδικημάτων. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και στη συνέχεια απαγγέλθηκαν σε βάρος τους οι πρώτες κατηγορίες.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ενώ η αστυνομία έχει ζητήσει από οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Ποιος είναι ο Barrie Drewitt-Barlow

Ο Barrie Drewitt-Barlow έγινε γνωστός στη Βρετανία το 1999, όταν ο ίδιος και ο τότε σύντροφός του, Tony, απέκτησαν παιδιά μέσω παρένθετης μητέρας και αναγνωρίστηκαν ως γονείς στα πιστοποιητικά γέννησης.

Η υπόθεσή τους είχε παρουσιαστεί τότε ως ορόσημο για την ορατότητα των ομόφυλων γονέων στη Βρετανία. Τα επόμενα χρόνια, ο Drewitt-Barlow εμφανίστηκε σε τηλεοπτικά προγράμματα και reality shows, ενώ συνδέθηκε και με επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Essex.

Πέρυσι, σύμφωνα με βρετανικά μέσα, ο ίδιος και ο σύζυγός του είχαν εμπλακεί στην αγορά της ποδοσφαιρικής ομάδας Maldon & Tiptree FC, ενώ επρόκειτο να προβληθεί τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ του ITV για την προσπάθειά τους να αναμορφώσουν τον σύλλογο. Το project, ωστόσο, φέρεται να «πάγωσε» μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση.