Ο ψηλότερος παίκτης στην ιστορία του NCAA έκανε ντεμπούτο (vid)

Σε ηλικία μόλις 19 ετών, ο Ολιβιέ Ριού έκανε το ντεμπούτο του με τους Florida Gators, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στο NCAA ως ο πιο ψηλός παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο Καναδός γίγαντας πάτησε για πρώτη φορά στο παρκέ με τους Gators, εντυπωσιάζοντας όχι μόνο με την παρουσία του αλλά και με τα απίστευτα σωματικά του προσόντα. Με ύψος επίσημα καταγεγραμμένο στα 7'9" (περίπου 2,38-2,40 μέτρα), ο Ριού έγινε ο ψηλότερος παίκτης που έχει αγωνιστεί ποτέ στα 120 χρόνια του NCAA!

7'9" FRESHMAN OLIVIER RIOUX SCORES FIRST CAREER POINT pic.twitter.com/y6DDqJyySP — Daily Loud (@DailyLoud) November 22, 2025

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Rioux δεν είναι εντελώς άπειρος. Αν και rookie για φέτος, είχε υπογράψει για την προηγούμενη σεζόν χωρίς να αγωνιστεί. Προπονήθηκε στην IMG Academy στη Φλόριντα και στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα ομάδων όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, αποκτώντας σημαντική εμπειρία πριν την είσοδό του στο NCAA.