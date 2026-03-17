Ο Punch που έγινε viral βρήκε την αγάπη - Βίντεο με φιλιά και αγκαλιές με θηλυκό πιθηκάκι

Ο Punch, το διάσημο μωρό πιθηκάκι, που είχε συγκινήσει επειδή δεν ξεκολλούσε από ένα πορτοκαλί λούτρινο παιχνίδι αφού τον είχε εγκαταλείψει η μητέρα του, βρήκε ένα νέο ερωτικό ενδιαφέρον, καθώς τον είδαν να φιλάει και να αγκαλιάζει τη Momo-Chan στον ζωολογικό κήπο της πόλης Ichikawa της Ιαπωνίας.

Βίντεο που μοιράστηκαν στο X και σε άλλες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δείχνουν το ζευγάρι να αλληλλεπιδρά παιχνιδιάρικα - να κυνηγούν ο ένας τον άλλον, να πηδούν γύρω-γύρω και να περνούν χρόνο μαζί.

Σε πολλά πλάνα, ο χαρακτηριστικός λούτρινος ουρακοτάγκος του Punch φαίνεται ακόμα, καθώς οι δυο τους κάθονται κοντά, αγκαλιάζονται και χαϊδεύονται.



Punch was happily cuddling with his Oran Mama plush when Momiage came over and invited him to play. They started their cute wrestling game—until a bigger monkey got jealous and scared them off! 😠 Momiage ran one way, and Punch dashed back to grab his plushie before bolting to… pic.twitter.com/bAn7JLY0MC — Therapeutic Videos (@therapeuticvids) March 16, 2026

Το μωρό πίθηκος που έγινε φαινόμενο στο διαδίκτυο

Ο Punch τράβηξε για πρώτη φορά την παγκόσμια προσοχή όταν τον είδαν να κουβαλάει παντού το λούτρινο παιχνίδι του, αφού τον είχε απομακρύνει η μητέρα του και, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε υποστεί εκφοβισμό από άλλες μαϊμούδες.



Παρατηρώντας την απομόνωσή του, το προσωπικό του ζωολογικού κήπου του έδωσε μια πετσέτα και μερικά λούτρινα παιχνίδια για να τον παρηγορήσει. Γρήγορα δέθηκε με τον λούτρινο ουρακοτάγκο, σπάνια τον άφηνε από τα μάτια του.



Η ιστορία του συγκίνησε το κοινό στο διαδίκτυο, με πολλούς να εκφράζουν τη συμπάθειά τους. Σύντομα, οι επισκέπτες άρχισαν να συρρέουν στον ζωολογικό κήπο κοντά στο Τόκιο για να δουν τον μακάκο.

Τώρα, όμως, η ιστορία του Punch έχει πάρει μια συγκινητική τροπή. Πρόσφατες εικόνες τον δείχνουν να κοινωνικοποιείται με άλλες μαϊμούδες, να τον περιποιούνται και μάλιστα να τον κουβαλούν στην πλάτη τους, σημάδια ότι ενσωματώνεται σταδιακά στην ομάδα και αναπτύσσει φυσικούς κοινωνικούς δεσμούς.

