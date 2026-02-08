Ο Ραλφ Σουμάχερ ετοιμάζεται να παντρευτεί τον επί χρόνια σύντροφο του (pic)

Ο Ραλφ Σουμάχερ, αδελφός του θρυλικού οδηγού της Formula 1 Μίκαελ, βρίσκεται εδώ και αρκετό διάστημα σε σχέση με τον Ετιέν Μπουσκέ-Κασάνζ.



Οι δυο τους φαίνεται πως πήραν την απόφαση να προχωρήσουν στο επόμενο μεγάλο βήμα και να επισημοποιήσουν τη σχέση τους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της γερμανικής «BILD», ο Σουμάχερ και ο Κασάνζ ετοιμάζονται να παντρευτούν την άνοιξη, στην επέτειο των δυο χρόνων από τη γνωστοποίηση της σχέσης τους.



Μάλιστα, έχουν ήδη σταλεί προσκλήσεις σε κοντινούς φίλους και σε μέλη της οικογένειας, με τον γάμο να έχει προγραμματιστεί για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, στο Σεν Τροπέ, στην Κυανή Ακτή. Το εν λόγω ρεπορτάζ ανέφερε πως το ζευγάρι ετοιμάζει ένα τριήμερο πάρτι. Την πρώτη μέρα οι καλεσμένοι θα γνωριστούν μεταξύ τους, τη δεύτερη θα γίνει η τελετή και την τελευταία θα φάνε όλοι μαζί πρωινό.







Αυτός, ωστόσο, δεν θα είναι ο πρώτος γάμος για τον Ραλφ Σουμάχερ. Ο Γερμανός πρώην οδηγός είχε παντρευτεί ξανά πριν από 25 χρόνια, δηλαδή το 2001. Τότε, ένωσε τα δεσμά του με τον Κόρι Μπρίνκμαν. Έπειτα, απέκτησαν έναν γιο, αλλά το 2015 χώρισαν επισήμως.