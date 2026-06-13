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«Οικόπεδο και αποικία», λέει ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Σαββόπουλου, αναφερόμενο στην Ελλάδα σε πιο ταραγμένους καιρούς -ή και διαχρονικά όπως θα έλεγαν πολλοί.

Μια ματιά στα όσα συμβαίνουν στην Αλβανία τις τελευταίες ημέρες, φέρνει ξανά στον νου αυτόν τον στίχο, με τη χώρα να αντιμετωπίζεται ως «άδειο» οικόπεδο προς χρήση από ισχυρούς ξένους επενδυτές.

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Το πελώριων διαστάσεων σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης στην προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετς και της Νάρτας και στο κοντινό νησί Σαζάν, έχει πυροδοτήσει ένα από τα πιο μαζικά κινήματα στην Αλβανία τις τελευταίες δεκαετίες, με νέους -αρχικά- και στη συνέχεια ανθρώπους κάθε ηλικίας να γεμίζουν καθημερινά τους δρόμους στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις. Οι διαδηλωτές αντιδρούν στη λεηλασία της φύσης και σε ένα μέλλον που φτιάχνεται -όπως καταγγέλλουν- για την εξυπηρέτηση των λίγων και των ισχυρών, εντός και εκτός Αλβανίας.

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Η «επανάσταση των φλαμίνγκο» όμως, όπως έχει ευρηματικά ονομαστεί, από τα πανέμορφα πουλιά της λιμνοθάλασσας του Σβέρνετς που κινδυνεύουν να καταπλακωθούν κάτω από τις σκιές των ξενοδοχείων, ξεπερνά τα σύνορα της Αλβανίας.

Με «πυρήνα» την Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών/τριών και Αλληλέγγυων, την Κυριακή 14 Ιουνίου στην πλατεία Συντάγματος διοργανώνεται συγκέντρωση αλληλεγγύης στο μεγάλο κίνημα της Αλβανίας, πιάνοντας το νήμα από το πρώτο κάλεσμα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

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Ένα νεαρό μέλος της Πρωτοβουλίας Αλβανών Μεταναστών/τριών, η Ένη Καίσαρη, μιλά στον FLASH για την κινηματική «έκρηξη» στην ιδιαίτερή της πατρίδα, περιγράφοντας τα αίτια, το κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, αλλά και τα χαμένα όνειρα πολλών ανθρώπων που βγαίνουν στους δρόμους και για τα αποδημητικά πουλιά και για πολλά περισσότερα.

Κινητοποίηση στο Σύνταγμα για την αλληλεγγύη στο κίνημα της Αλβανίας. Φωτό: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

«Εξεγείρονται απέναντι σε ένα σύστημα που μοιάζει με μαφία»

«Αφορμή για να συμβεί αυτό ήταν το τουριστικό σχέδιο πάνω σε υδροβιότοπο και σε προστατευόμενη περιοχή, καθώς και η εξαγορά του νησιού Σαζάν, από το ζεύγος Ιβάνκα Τραμπ και Τζάρεντ Κούσνερ », λέει η Ένη, μιλώντας για ένα κίνημα που εξελίσσεται πάνω από 12 μέρες.

«Ξεκίνησαν να το τρέχουν περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά πλέον έχει γίνει μια κλιμάκωση. Ο κόσμος εξεγείρεται απέναντι σε όλα όσα ζει. Δεν αφορά μόνο το ξεπούλημα της γης εκεί», σημειώνει, εξηγώντας πρώτα ότι το ιδιοκτησιακό αποτελεί μια σοβαρή διάσταση του θέματος.

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Ο Ράμα ρυθμίζει τις επενδύσεις, έχοντας ως βάση ότι εκχωρεί κρατική γη, ωστόσο η ιδιοκτησία πολλών από τις εκτάσεις που αναμένεται να δοθούν για τουριστική εκμετάλλευση είναι αμφισβητούμενη. Πολλοί ιδιώτες, ντόπιοι και μη, Αλβανοί, Έλληνες, διεκδικούν ως δική τους τη γη σε αυτές τις περιοχές και καταγγέλλουν την υφαρπαγή της, στο πλαίσιο του προωθούμενου σχεδίου.

Το ιδιοκτησιακό της γης είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλη την Αλβανία και έχει τη ρίζα του στην πτώση του καθεστώτος, όταν οι πολίτες έσπευσαν να διεκδικήσουν ως δικές τους εκτάσεις γης που είχαν κρατικοποιηθεί. Σε αυτή τη διαδικασία, υπάρχουν ισχυροί και πιο αδύναμοι «κρίκοι».

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«Οι πιο ντόπιοι ολιγάρχες στην περιοχή χρησιμοποιούν πλαστά έγγραφα για να διεκδικήσουν τις εκτάσεις στη Νάρτα», επισημαίνει η Έμη χαρακτηριστικά.

«Πλέον όμως, όλο αυτό έχει γίνει κάτι πολύ παραπάνω από ένα οικολογικό κίνημα ή μια αντίδραση στο ξεπούλημα της γης. Ο κόσμος εξεγείρεται απέναντι στο κυρίαρχο πολιτικό σύστημα που εδώ και τρεις δεκαετίες έχει χτίσει κάτι πέρα από πελατειακό και παρακρατικό», τονίζει η Ένη Καίσαρη.

«Ο κόσμος έχει φτάσει στο χτένι από τις πελατειακές σχέσεις. Πολλοί το κωδικοποιούν αυτό ως μαφία. Όχι άδικα, γιατί οι τρόποι που χρησιμοποιεί αυτό το σύστημα για να εδραιωθεί, θυμίζουν τους τρόπους της τυπικής μαφίας», υπογραμμίζει.

Νέοι που φεύγουν μετανάστες και συνταξιούχοι που ζουν με 150 ευρώ

«Το ζήτημα αφορά πράγματα που αγγίζουν και την Ελλάδα, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, τη μαζική φυγή των νέων στο εξωτερικό. Ειδικά στην Αλβανία, η νεανική μετανάστευση έχει χτυπήσει κόκκινο τα τελευταία χρόνια, είναι μεγάλο πλήγμα, είναι σαν να ζουν τρίτο κύμα μετανάστευσης. Οι νέοι φεύγουν ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και θέσεις εργασίας που να ανταποκρίνονται στα πτυχία τους», αναφέρει η Ένη.

Στην ερώτηση για το ποια είναι τα πρόσωπα αυτού του κινήματος, από πλευράς ηλικίας και πολιτικής προτίμησης, σημειώνει: «Οι άνθρωποι που κατεβαίνουν είναι ετερόκλητοι. Κυρίως νεολαίοι, θα πω. Κόσμος που έχει δει τους φίλους του να μεταναστεύουν, τους μισθούς τους να μειώνονται και την ακρίβεια να χτυπά κόκκινο. Υπάρχουν όμως και οι συνταξιούχοι που μπορεί να ζουν στα Τίρανα με 150 ευρώ, σε τιμές Ελλάδας».

Φωτό: Reuters

«Κατεβαίνουν και οικογένειες με μικρά παιδιά, φτιάχνουν αυτοσχέδιους παιδότοπους. Είναι κάτι που προσπαθεί να γίνει όσο το δυνατόν πιο συμπεριληπτικό», τονίζει.

Φωτό: Reuters

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κυρίως αριστερής ιδεολογίας απαραίτητα, δεν υπάρχει ιδεολογική συνοχή. Βέβαια, ένας φορέας που κινητοποιεί και είναι συνεπής μέσα στις διαδηλώσεις, είναι το αριστερό ριζοσπαστικό κόμμα Κίνηση Μαζί, που έχει έναν εκπρόσωπο στη Βουλή», σημειώνει η Ένη.

«Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί celebrities που είτε μένουν σιωπηλοί είτε μιλούν για πράκτορες...», προσθέτει.

Φωτό: Reuters

«Ο Ράμα πλέον διατάζει για το καλό των υπηκόων του»

«Ο Έντι Ράμα έχει πάρει τώρα μια μορφή σουλτάνου, αποφασίζει και διατάσσει για το καλό των υπηκόων του. Απευθύνεται σε αυτούς σαν πάτερ φαμίλιας, σαν να τους τιμωρεί ή σαν να τους λέει ‘δεν θέλετε την ανάπτυξη της Αλβανίας, θέλετε να χάσουμε το Costa Navarino;’. Και λέει ότι όλα αυτά όχι απλά θα φέρουν θέσεις εργασίας, αλλά θα φέρουν και τη χώρα πιο κοντά στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», επισημαίνει, λέγοντας ότι ο Αλβανός πρωθυπουργός επενδύει πολύ στη μιντιακή του περσόνα.

«Είναι ένας άνθρωπος που φαίνεται αρκετά αποφασισμένος για αυτό που θέλει να κάνει, ακλόνητος στη θέση του».

Φωτό: Reuters

«Οι παραλίες που μεγαλώσαμε ξεπουλήθηκαν»

Μιλώντας για τον δικό της τόπο καταγωγής στους Αγίους Σαράντα, τόνισε: «Μπορώ άτυπα να πω ότι εκεί έχει ξεπουληθεί όλη η παραλία. Αυτό γίνεται σε μεγάλο κομμάτι της παράκτιας περιοχής στην Αλβανία. Οι παραλίες που μεγαλώσαμε και έχουμε μάθει να κολυμπάμε, έχουν γίνει από τουριστικά χωριά και resorts ή μένουν απλά κλειστές για να μην αποδοθούν τα κτήματα στους ντόπιους».

Η Ένη περιγράφει μια χώρα που κάποιοι σκέφτονται το μέλλον της, χωρίς τους ίδιους της τους ανθρώπους. Και όταν ένα μείγμα γίνεται τόσο εύφλεκτο, η στιγμή της έκρηξης είναι απλά αναπόφευκτη.

Φωτό: Reuters