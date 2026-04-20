Ο ράπερ D4vd κατηγορείται για τον φόνο 14χρονης που βρέθηκε στο πορτμπαγκάζ του Tesla του

Ακόμη και με τη θανατική ποινή είναι αντιμέτωπος ο 21χρονος ράπερ D4vd ο οποίος τη Δευτέρα 20 Απριλίου κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστ Ρίβας.

Η εισαγγελία του Λος Άντζελες απήγγειλε κατηγορίες στον γνωστό μουσικό αφού εξέτασε όλα τις μαρτυρίες εναντίον του. Υπενθυμίζεται ότι το πτώμα της έφηβης είχε εντοπιστεί μέσα στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου του μάρκας Tesla σε αποσύνθεση. Η σορός του άτυχου κοριτσιού βρέθηκε διαμελισμένο σε σακούλα στις 8 Σεπτεμβρίου του 2025.

Αστυνομικοί ανακάλυψαν το πτώμα, αφού είχαν κληθεί σε έναν χώρο στάθμευσης κατασχεμένων οχημάτων του Χόλιγουντ από εργαζόμενους και γείτονες, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για μια έντονη δυσοσμία, που προερχόταν από το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το όχημα, πριν από την κατάσχεσή του, ήταν σταθμευμένο για σχεδόν έναν μήνα, σε μια γειτονιά του Χόλιγουντ Χιλς, σε κοντινή απόσταση από ένα εστιατόριο Tesla που είχε πρόσφατα ανοίξει ο Ίλον Μασκ.

Στο κατηγορητήριο γίνεται λόγος για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων «επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές πράξεις, άσεμνες και ακατάλληλες σεξουαλικές πράξεις με ένα πρόσωπο ηλικίας κάτω των 14 ετών, όπως και τον ακρωτηριασμό ενός πτώματος».

Η έφηβη αγνοείτο για σχεδόν ενάμιση χρόνο. Με καταγωγή από την κομητεία Ρίβερσαϊντ, στο νοτιοανατολικό Λος Άντζελες, είχε εξαφανιστεί όταν ήταν ηλικίας 13 ετών.

Ο εισαγγελέας Νέιθαν Χότσμαν διευκρίνισε ότι ο 21χρονος ράπερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ντέιβιντ Μπερκ, βρίσκεται αντιμέτωπος με την ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή ενώ δεν αποκλείεται να του επιβληθεί η θανατική ποινή.

Αυτό το φρικτό έγκλημα έχει μαγνητίσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ, κυρίως γιατί το έργο του D4vd έχει μεγάλη απήχηση.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ