Ο Ρικέλμε επιδιώκει επιστροφή φιλοξενούμεων οπαδών στο Μπόκα - Ρίβερ μετά από 13 χρόνια

Ο Χουάν Ρομάν Ρικέλμε, πρώην ποδοσφαιριστής και νυν πρόεδρος της Μπόκα Τζούνιορς έχει ξεκινήσει επαφές με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής για να εξασφαλίσει την παρουσία τεσσάρων χιλιάδων οπαδών της ομάδας στο εκτός έδρας ντέρμπι της Κυριακής (19/04) εναντίον της Ρίβερ Πλέιτ. Το περίφημο «Superclasico» είναι το σπουδαιότερο ντέρμπι στην Αργεντινή και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες αντιπαλότητες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Το πλάνο του Ρικέλμε περιλαμβάνει συμφωνία αμοιβαιότητας. Αν οι οπαδοί της Μπόκα Τζούνιορς παρευρεθούν στο «Μονουμεντάλ», τότε ο ίδιος θα υποσχεθεί την παρουσία των οπαδών της Ρίβερ στο ντέρμπι του «Λα Μπομπονέρα», που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο.

Γιατί απαγορεύτηκαν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί το 2013

Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι οπαδοί των δύο ομάδων σε ντέρμπι, που διεξήχθη στο Μπουένος Άιρες ήταν το 2013. Από τότε, η αστυνομία απαγορεύει την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών στους αγώνες υψηλής επικινδυνότητας, λόγω της δολοφονίας ενός οπαδού της Λανούς έξω από το γήπεδο της Εστουδιάντες Λα Πλάτα.

Η βίαιη αντιπαλότητα και τα θλιβερά γεγονότα του 2018

Η αντιπαλότητα ανάμεσα στους οπαδούς της Μπόκα Τζούνιορς και της Ρίβερ Πλέιτ είναι παγκοσμίως γνωστή. Τον Νοέμβριο του 2018, οι δύο «γίγαντες» του αργεντίνικου ποδοσφαίρου συναντήθηκαν στους διπλούς τελικούς του Κόπα Λιμπερταδόρες. Τότε, είχε γίνει προσπάθεια για άρση της απαγόρευσης, όμως οι πρόεδροι των ομάδων απαγόρευσαν τη μετακίνηση.

Η απόφασή τους αποδείχθηκε σοφή. Μετά από μία χορταστική ισοπαλία (2-2) στο «Λα Μπομπονέρα», ο τίτλος θα κρινόταν στην έδρα της Ρίβερ Πλέιτ. Οι οπαδοί της Ρίβερ, όμως πριν την έναρξη του μεγάλου αγώνα επιτέθηκαν με πέτρες στο λεωφορείο που επέβαινε η αποστολή της Μπόκα.

Ο τελικός αναβλήθηκε επ' αορίστον, αφού ο προπονητής των φιλοξενούμενων, αλλά και αρκετοί παίκτες της ομάδας τραυματίστηκαν από τα θρυμματισμένα τζάμια του λεωφορείου. Μετά από διαβουλεύσεις των αστυνομικών αρχών με τη διοργανώτρια αρχή (CONMEBOL) αποφασίστηκε η αλλαγή έδρας του τελικού, που δειξήχθη μερικές ημέρες αργότερα στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, και πιο συγκεκριμένα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Την ίδια στιγμή που σύσσωμος ο πλανήτης παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα τα πλάνα από τη βάναυση επίθεση των οπαδών της Ρίβερ, οι φίλαθλοι των «μιγιονάριος» πανηγύριζαν, καθώς θεωρούσαν πως έπαιρναν εκδίκηση από τους οπαδούς της Μπόκα, που είχαν ψεκάσει με σπρέι πιπεριού στους ποδοσφαιριστές της Ρίβερ στο ντέρμπι του «Λα Μπομπονέρα» τρία χρόνια πριν.

Τι άλλαξε το 2024 και τι σημαίνει για το Superclasico

Από το 2013 και μετά, η μοναδική φορά που συναντήθηκαν οι οπαδοί των δύο ομάδων, ήταν τον Απρίλιο του 2024. Ο αγώνας, όμως δε διεξήχθη στο Μπουένος Άιρες, αλλά στην Κόρδοβα και πιο συγκεκριμένα στο γήπεδο «Μάριο Αλμπέρτο Κέμπες», χωρητικότητας 57 χιλιάδων καθισμάτων. Οι εικόνες από τον προημιτελικό του Κυπέλλου ήταν εντυπωσιακές.

Οι φίλαθλοι της Μπόκα και της Ρίβερ παρακολουθούσαν το κρίσιμο παιχνίδι χωρίς να ξεσπάσουν επεισόδια. Η ομάδα του Καβάνι έφτασε στη νίκη (3-2) και η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα χαιρετίστηκε στην Αργεντινή ως δείγμα προόδου.

Από τότε, έχουν διεξαχθεί συνολικά τρία «Superclasico». Δύο στην έδρα της Μπόκα και ένα στην έδρα της Ρίβερ. Σε κανένα από αυτά δε παρευρέθηκαν φιλοξενούμενοι οπαδοί.

Η πρόθεση του Ρικέλμε για παρουσία των οπαδών της Μπόκα στο Superclasico του «Μονουμεντάλ» αναγνωρίζεται στην Αργεντινή ως μία ουσιώδης προσπάθεια για την επιστροφή των φιλοξενούμενων φιλάθλων στα ντέρμπι του Μπουένος Άιρες.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές οι προθέσεις της αστυνομίας, όμως ο πρόεδρος της Μπόκα Τζούνιορς είναι διατεθειμένος να επιτρέψει την παρουσία των οπαδών της Ρίβερ στο «Μπομπονέρα», αν οι διοικούντες της Ρίβερ εγγυηθούν για την ασφάλεια των φιλάθλων της Μπόκα στην έδρα της μισητής αντιπάλου. Αν οι αρχές δώσουν το «πράσινο φως», το ντέρμπι της Κυριακής (19/04) αναμένεται να γραφτεί στην ιστορία.