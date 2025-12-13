Ο Ρονάλντο στο Hollywood: Ο Vin Diesel υπαινίχθηκε πως θα συμμετάσχει στο επόμενο Fast and Furious

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέρα από τις σπουδαίες αθλητικές επιτυχίες του και τις διακρίσεις του στον τομέα των επενδύσεων φαίνεται πως είναι... ικανός να κατακτήσει και τον κόσμο του Hollywood. Ο διάσημος ηθοποιός και παραγωγός της σειράς ταινιών «Fast and Furious», Vin Diesel ανακοίνωσε πως ο Πορτογάλος σούπερ σταρ κατά πάσα πιθανότητα θα συμμετάσχει στην επόμενη ταινία του μεγαλύτερου κινηματογραφικού franchise των τελευταίων ετών.

Ο δημοφιλής σταρ, μάλιστα ανέφερε πως έχει ήδη γράψει ένα ρόλο ειδικά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο 40χρονος επιθετικός της Αλ Νασρ διανύει τα τελευταία χρόνια της ποδοσφαιρικής του καριέρας και τον περασμένο Απρίλιο ανακοίνωσε πως ξεκινάει τη δική του εταιρεία παραγωγής ταινιών από κοινού με τον δημοφιλή σκηνοθέτη και παραγωγό Matthew Vaughn.

Ο Vin Diesel για την παρουσία του Ρονάλντο στο Fast and Furious

Ο Vin Diesel ανάρτησε στο Instagram μία φωτογραφία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον ίδιο, ενισχύοντας τις φήμες μίας ενδεχόμενης συνεργασίας τους. Φαίνεται, μάλιστα πως έχει επιβεβαιώσει σε διάφορους παραγωγούς και κινηματογραφικούς συντελεστές πως έχει διαμορφώσει έναν ρόλο αποκλειστικά για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ στην ερχόμενη ταινία της σειράς «Fast and Furious».

Πρόκειται για την 11η ταινία της σειράς, η οποία θα ονομάζεται «Fast Forever» (μτφ. Για Πάντα Γρήγοροι) και προμηνύεται να αποτελέσει το «κύκνειο άσμα» μίας iconic ιστορίας, η οποία εξελίσσεται από το 2001. Φημολογείται πως θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το 2026, αν και μέχρι στιγμής έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις στην εξέλιξη της παραγωγής.

Η νέα καριέρα του Ρονάλντο στον κινηματογράφο

Ο 40χρονος πλέον Ρονάλντο βρίσκεται στη δύση της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Ωστόσο, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο δημοφιλείς influencers στον πλανήτη. Η εμπορική του αξία, αλλά και η απήχηση του στο κοινό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία «στροφή» στην επαγγελματική του δραστηριότητα από τους αγωνιστικούς χώρους στη βιομηχανία του θεάματος.

Η νέα εταιρεία παραγωγής ταινιών αποτελεί απλώς την αρχή. Ο Ρονάλντο έχει επιβεβαιώσει πως έως τώρα έχει εκπονήσει τουλάχιστον δύο ταινίες και βρίσκεται στη διαδικασία παραγωγής της τρίτης. Παράλληλα, οι κοινωνικές επαφές του διάσημου ποδοσφαιριστή με κινηματογραφικούς αστέρες δίνει υποσχέσεις πως στο μέλλον διάφοροι celebrities του Hollywood αναμένεται να... κάνουν παρέλαση στα στούντιο παραγωγής του Πορτογάλου. Ο ίδιος άλλωστε έχει αφήσει σχετικές υπόνοιες στο παρελθόν.

Ο Ρονάλντο λατρεύει τις ταινίες και τις «ωραίες ιστορίες»

Η σύμπραξη του Κριστιάνο Ρονάλντο και του παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτη Matthew Vaughn, ο οποίος συμμετείχε στην παραγωγή διάσημων ταινιών όπως το «Snatch» με τον Μπραντ Πιτ, το «Layer Cake» με τον Ντάνιελ Κρεγκ, το «Lock, Stock και Two Smoking Barrels» με τον Τζέισον Στέιθαμ και τον ποδοσφαιριστή Βίνι Τζόουνς, αλλά και το «X-Men: First Class» με την Τζένιφερ Λόρενς και τον Τζέιμς Μακαβόι προμηνύει πως ο Πορτογάλος σκοπεύει να αφήσει έντονο αποτύπωμα στην βιομηχανία του κινηματογράφου, δημιουργώντας ταινίες που θα αποτελέσουν τα blockbuster της επόμενης δεκαετίας.

Η επίσημη ανακοίνωση της επιχειρηματικής σύμπραξης του Ρονάλντο με τον δημοφιλή σκηνοθέτη ανέφερε: «Ο Κριστιάνο λατρεύει τις ταινίες. Ο Βον λατρεύει τον αθλητισμό. Και οι δύο λατρεύουν μία ωραία ιστορία.

Ρονάλντο και Βον έχουν αποτελέσει πρωταθλητές, οι οποίοι δημιούργησαν «αναταραχή» στον επαγγελματικό τους κλάδο. Πλέον, ενώνουν τον κόσμο του αθλητισμού με την αφήγηση των ιστοριών μέσα από την UR•MARV, μία ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής που θέλει να χρησιμοποιήσει καινοτόμες τεχνολογίες, συνταιριάζοντας τες με την κινηματογραφική παράδοση».

Cristiano Ronaldo has announced the launch of an independent joint venture film studio, ‘UR•Marv.'



Alongside director Matthew Vaughn, the studio will embrace “innovative technology, with a nod to tradition.” pic.twitter.com/QX4ojoeknJ — Front Office Sports (@FOS) April 11, 2025

Ο Πορτογάλος διεθνής δήλωσε σχετικά: «Είναι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου, το οποίο με ενθουσιάζει, καθώς αναζητώ νέα εγχειρήματα στον κόσμο των επενδύσεων». Ο Βον με τη σειρά του αποθέωσε τον σταρ της Αλ Νασρ και υπογράμμισε πως ο Ρονάλντο είναι ένας υπερήρωας στην αληθινή ζωή, συμπληρώνοντας: «Έχει δημιουργήσει στο γήπεδο ιστορίες, που δε θα μπορούσα ποτέ να γράψω ο ίδιος».