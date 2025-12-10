Ο Ρούμπιο απαγόρευσε δημοφιλή γραμματοσειρά - Θεωρεί ότι προωθεί Woke ριζοσπαστισμό

Απίστευτες διαστάσεις παίρνει η εμμονή της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ με το κίνημα «Woke». Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μια γραμματοσειρά έπεσε θύμα του πολέμου αφού ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο αποφάσισε να καταργήσει τη γραμματοσειρά Calibri που χρησιμοποιούν επισήμως οι επικοινωνίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, ο Μάρκο Ρούμπιο εξέδωσε υπόμνημα την Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου, αναφέροντας ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τη γραμματοσειρά Calibri. Αντιθέτως, επιλέγει να επιστρέψει στην Times New Roman «ως την τυπική του γραμματοσειρά», όπως μεταφέρουν οι New York Times.

Η ανατροπή γίνεται «για να αποκατασταθεί η ευπρέπεια και ο επαγγελματισμός στα γραπτά προϊόντα του Υπουργείου και να καταργηθεί ακόμη ένα σπάταλο πρόγραμμα D.E.I.A. [Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility]», ανέφερε το υπόμνημα του Ρούμπιο, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Αν και παρουσιάστηκε κυρίως ως ζήτημα σαφήνειας και επισημότητας στην παρουσίαση εγγράφων, η οδηγία του Ρούμπιο προς όλες τις διπλωματικές αποστολές παγκοσμίως απέδωσε την ευθύνη σε «ριζοσπαστικά» προγράμματα διαφορετικότητας, ισότητας, ένταξης και προσβασιμότητας, τα οποία – όπως υποστήριξε – οδήγησαν σε μια λανθασμένη και αναποτελεσματική μετάβαση από τη serif γραμματοσειρά Times New Roman στη sans serif Calibri για τα επίσημα έγγραφα του υπουργείου.

Εναρμόνιση με την ιδεολογία Τραμπ

«Αυτό το πρότυπο μορφοποίησης ευθυγραμμίζεται με την οδηγία του Προέδρου “One Voice for America’s Foreign Relations” (Μία φωνή για τις εξωτερικές σχέσεις της Αμερικής), υπογραμμίζοντας την ευθύνη του Υπουργείου να παρουσιάζει μια ενιαία, επαγγελματική φωνή σε όλες τις επικοινωνίες», ανέφερε το υπόμνημά του, σύμφωνα με το Reuters.

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του προέδρου Τζο Μπάιντεν, Αντόνι Μπλίνκεν, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το Calibri το 2023 για να βελτιώσει την προσβασιμότητα για τους αναγνώστες με αναπηρίες, σύμφωνα με την NYT. Πρόκειται για μια γραμματοσειρά sans-serif, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως πιο ευανάγνωστες, σύμφωνα με μια μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας του 2022.

Από που προήλθε η Times New Roman

Η γραμματοσειρά Times New Roman δημιουργήθηκε για την εφημερίδα The Times του Λονδίνου, και η έμπνευσή της προήλθε από την ανάγκη για μία πιο ευανάγνωστη, οικονομική (σε χρήση χαρτιού) και μοντέρνα γραμματοσειρά από αυτήν που χρησιμοποιούσε η εφημερίδα ως τότε.

Βασική έμπνευση ήταν η γραμματοσειρά Plantin, μία παλαιότερη, στιβαρή γραμματοσειρά. Σχεδιαστής της ήταν ο Stanley Morison, σύμβουλος της Monotype Corporation, σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Victor Lardent. Ο Morison άλλαξε τις αναλογίες και αύξησε την αντίθεση μεταξύ των παχιών και λεπτών γραμμών (strokes) της Plantin, ώστε η νέα γραμματοσειρά να είναι εξαιρετικά ευανάγνωστη σε στενές στήλες εφημερίδας και να προσφέρει μεγαλύτερη πυκνότητα κειμένου (να χωράει περισσότερο κείμενο). Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1932 στην εφημερίδα The Times και γρήγορα έγινε παγκόσμιο πρότυπο.

Η Calibri που είναι προεπιλογή του Office

Όποιος ανοίξει ένα φύλλο εργασίας στο Microsoft Office θα διαπιστώσει ότι προεπιλεγμένη γραμματοσειρά είναι η Calibri. Πρόκειται για μια σύγχρονη γραμματοσειρά sans-serif (χωρίς ακρεμόνες), η οποία σχεδιάστηκε για να είναι η προεπιλεγμένη γραμματοσειρά στο Microsoft Office (από το Office 2007) και στο Windows Vista.

Η έμπνευση ήρθε από τη δυνατότητα των σύγχρονων οθονών να αποδίδουν γραμματοσειρές με υψηλή ευκρίνεια (ClearType Rendering Technology). Σχεδιαστής της ο Ολλανδός Lucas de Groot, ενώ στόχος του σχεδιασμού ήταν να δημιουργηθεί μια γραμματοσειρά που να λειτουργεί άψογα τόσο στην οθόνη (για ψηφιακή ανάγνωση) όσο και στην εκτύπωση. Ο De Groot σχεδίασε τη Calibri με στρογγυλεμένα άκρα στις κύριες γραμμές, δίνοντάς της μια φιλική και σύγχρονη αίσθηση.

Η Calibri είναι γνωστή για τη λεπτή, καθαρή της εμφάνιση και την εξαιρετική της αναγνωσιμότητα σε διάφορα μεγέθη, ειδικά όταν χρησιμοποιείται η τεχνολογία ClearType των Windows για βελτιωμένη απεικόνιση στην οθόνη.