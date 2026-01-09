Ο Ρούτσι «αδειάζει» την Καρυστιανού: «Αν κάνει κόμμα να μην έχει σχέση με τον σύλλογο για τα Τέμπη»

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στα μέλη του Συλλόγου «Τέμπη 2023» η απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να προχωρήσει στη σύσταση και ίδρυση πολιτικού κόμματος με αρκετούς συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας να παίρνουν σαφείς αποστάσεις.

Το πρωί της Παρασκευής 09/01, ο Πάνος Ρούτσι ο οποίος έχασε τον γιο του στο τραγικό δυστύχημα τοποθετήθηκε για το ζήτημα και ξεκαθάρισε ότι δεν συμφωνεί με την απόφαση της προέδρου του Συλλόγου σημειώνοντας ωστόσο πως μια τέτοια κίνηση είναι δικαίωμά της.

«Από την αρχή που έχω ξεκινήσει τον αγώνα για τη δικαίωση των παιδιών μας έχουμε δηλώσει πως δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα και χρώματα. Το τι θα κάνει ο καθένας από εκεί και πέρα είναι δικαίωμά του. Και η κ. Καρυστιανού μπορεί να κάνει ό,τι θέλει», δήλωσε ο κ. Ρούτσι, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Νομίζω ότι δεν με εκπροσωπεί το κόμμα. Εγώ τον αγώνα που έκανα δεν τον έκανα για να μπω σε κόμμα, τον έκανα για το παιδί μου, για να βρω την αλήθεια» και προσέθεσε «εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον σύλλογο»

Μάλιστα σε ερώτηση για το εάν θα έπρεπε να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου, ο κ. Ρούτσι απάντησε χαρακτηριστικά «Πρέπει να γίνει έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι όλο αυτό που κάνει πρέπει να το κάνει μόνη της από εδώ και πέρα».

Σε περίπτωση που η κ. Καρυστιανού του πρότεινε να συμμετάσχει στον πολιτικό της φορέα, η απάντηση του Πάνου Ρούτσι ήταν κατηγορηματική: «Όχι» και συμπλήρωσε: «Έχω δεχτεί πρόταση από άλλα άτομα για να κατέβω στην πολιτική, αλλά η απάντησή μου είναι αρνητική».

Κωνσταντινίδης: «Η Καρυστιανού καπηλεύεται την ιστορία»

Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του συλλόγου των Τεμπών ο οποίος έχασε τη σύζυγό του στη σιδηροδρομική τραγωδία, κατηγόρησε την κα Καρυστιανού ότι διατηρεί ιδιωτική ατζέντα ενώ παράλληλα ότι υπάρχει για έλλειψη διαφάνειας εντός του συλλόγου.

«Η Μαρία Καρυστιανού ήθελε μόνο γονείς στον Σύλλογο και απέκλειε άλλους συγγενείς όπως παιδιά, παππούδες ή άλλους και πρέπει να απαντήσει η ίδια γιατί το έκανε αυτό. Υπάρχουν τραυματίες πολύ σοβαρά που αναγκάζονται από την τσέπη τους να δίνουν τα πάντα για την αποκατάσταση και θεραπείες και τα γνωρίζει αυτά πολύ καλά ο σύλλογος» ανέφερε στον ΑΝΤ1. Ερωτηθείς αν το γνωρίζει αυτό η κα Καρυστιανού είπε: «Θα ήταν αδιανόητο να μην το γνωρίζει».

«Η κα Καρυστιανού θεωρεί ότι έχει αναλάβει προσωπικά να αποδώσει δικαιοσύνη για τα θύματα των Τεμπών αλλά δεν έχει την αποκλειστικότητα», σημείωσε. «Το θέμα μου ήταν να υπάρχει μια νομική εκπροσώπηση και το ταμείο να βοηθά τους πάντες».

Όσον αφορά στα οικονομικά του Συλλόγου και για το αν έχει απαντήσει πόσα είναι τα χρήματα στο ταμείο είπε: «Το ταμείο του συλλόγου είναι κρυφό μυστικό. Η Μιρέλα Ρούτσι είναι ταμίας και δεν ξέρω αν είναι πρόσωπο που φαίνεται ή πρόσωπο που διαχειρίζεται». Για την αποχώρησή του τόνισε: «Εγώ αποχώρησα γιατί ήθελα ο σύλλογος να αγκαλιάζει τους πάντες».

«Πριν από έναν χρόνο και μετά από την δεύτερη επέτειο που έδωσαν για δεύτερη φορά τα ηχητικά με τα βίντεο με την ομάδα του κ. Κοκοτσάκη και ότι 27 θύματα ήταν ζωντανά και κάηκαν σε δεύτερο χρόνο από κάποιο υλικό ο κόσμος έκανε δυο τεράστιες εκδηλώσεις ζητώντας ασφαλή σιδηρόδρομο και δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών. Όταν ζητήσαμε από την κα Καρυστιανού να καταθέσουμε όλοι μαζί μήνυση για ασφαλή σιδηρόδρομο έκανε αναρτήσεις που έλεγε ότι δεν συμμετέχουμε σε καμία τέτοια ενέργεια».

Για το κόμμα που σκοπεύει να κάνει είπε: «Θεωρώ ότι καπηλεύεται όλη αυτή την ιστορία και για να το θέσω διαφορετικά απευθύνω πρόσκληση στην κα Καρυστιανού να μας καλέσει αν θέλει να λειτουργήσουμε συλλογικά. Αν θέλει σοβαρούς ανθρώπους δίπλα της με βιογραφικό που να θέλουν δημοκρατικά να φέρουν την κάθαρση να μας καλέσει και να μην γίνονται όλα κρυφά όπως έχουν γίνει όλα μέχρι σήμερα. Στο πλευρό της αλλά όχι στο κόμμα της».