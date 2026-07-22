Εδώ και αρκετό καιρό, δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τροφοδοτούσαν σενάρια για κρίση στη σχέση του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη. Το ζευγάρι, ωστόσο, είχε επιλέξει να μην τοποθετηθεί δημόσια, αφήνοντας τις φήμες να κυκλοφορούν χωρίς καμία επίσημη απάντηση.

Τελικά, η απάντηση ήρθε με έναν διαφορετικό τρόπο. Χωρίς δηλώσεις και χωρίς σχόλια, ο τραγουδιστής δημοσίευσε στο TikTok μια κοινή φωτογραφία με τη σύζυγό του από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι.

Η ανάρτηση που έστειλε το μήνυμα

Τη φωτογραφία συνόδευσε με το τραγούδι «Κούνια μπέλα», τη συνεργασία του με τον FY, χωρίς να προσθέσει κάποιο σχόλιο ή αναφορά στις φήμες που είχαν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα.

Η εικόνα, ωστόσο, ήταν αρκετή για να θεωρηθεί από πολλούς ως η δική του απάντηση στα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για προβλήματα στον γάμο τους.

Οι φήμες που είχαν φουντώσει

Το προηγούμενο διάστημα αρκετοί είχαν σχολιάσει την απουσία της Κάτιας Ζυγούλη από δημόσιες εμφανίσεις και συναυλίες του Σάκη Ρουβά, ενώ συζητήσεις προκάλεσε και το γεγονός ότι στις 3 Ιουλίου, ημέρα της επετείου του γάμου τους αλλά και των γενεθλίων της, δεν υπήρξε δημόσια ευχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι κινήσεις αυτές αποτέλεσαν αφορμή για νέες εικασίες, χωρίς όμως να υπάρχει ποτέ κάποια επιβεβαίωση από το ζευγάρι.

Μακριά από τα φώτα της προσωπικής ζωής

Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη είναι μαζί από το 2003 και έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια με τα τέσσερα παιδιά τους. Παρότι βρίσκονται διαχρονικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, έχουν επιλέξει να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή και να κρατούν χαμηλούς τόνους.

Η τελευταία κοινή τους φωτογραφία φαίνεται πως ήταν αρκετή για να δώσει το δικό της μήνυμα, χωρίς δηλώσεις και χωρίς περιττές εξηγήσεις.