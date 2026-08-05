Ο Σαλάχ έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό της Τραμπζονσπόρ - Ο λόγος που επέλεξε το «61»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά απο εννέα χρόνια στην Λίβερπουλ. Ο «Φαραώ» είναι με τη βούλα παίκτης της Τράμπζονσπορ και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της Ευρώπης.

Ο τουρκικός σύλλογος προσφέρει στον Σαλάχ 17.000.000 ευρώ για δυο χρόνια και παράλληλα καλείται να φορέσει και ένα από τα πιο συμβολικά νούμερα της ομάδας.

Λίγες ώρες μετά την αναχώρησή του από τη Μύκονο με ιδιωτικό τζετ και την άφιξή του στην Τραπεζούντα, έγινε γνωστό πως ο άλλοτε παίκτης των «Reds» θα φορέσει τη φανέλα με το 61. Μια επιλογή που μόνο τυχαία δεν είναι.

🔴🔵Muhammed Salah, Trabzonspor'a imza atmak için İstanbul'da 🛩️ pic.twitter.com/LM7uo1VIV8 — TRT Spor (@trtspor) August 5, 2026

Ένας αριθμός που εκφράζει μια ολόκληρη πόλη

Για τους ανθρώπους της Τραπεζούντας το νούμερο 61 είναι κομμάτι της ταυτότητάς τους. Πρόκειται για τον αριθμό που αντιστοιχεί στην επαρχία της Τραπεζούντας στις τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας, ο οποίος με τα χρόνια μετατράπηκε σε σύμβολο υπερηφάνειας για ολόκληρη την περιοχή του Εύξεινου Πόντου.

Ο συμβολισμός του ταξιδεύει στη δεκαετία του ’70 η πρώτη ομάδα εκτός Κωνσταντινούπολης που έσπασε την κυριαρχία των Γαλατασαράι, Φενέρμπαχτσε και Μπεσίκτας, μετατρέποντας την επιτυχία της σε σημείο αναφοράς για ολόκληρη την περιοχή.

Mohamed Salah apareceu com a camisa 61 no Trabzonspor. Número de enorme significado para a equipe e para a cidade de Trabzon.



O 61 é o código de placa da província de Trabzon, às margens do Mar Negro. Com o tempo, deixou de ser apenas uma identificação administrativa e se… pic.twitter.com/NzpMPWjK84 — Gustavo Hofman (@gustavohofman) August 5, 2026

Από τότε, το 61 εκφράζει όχι μόνο την πόλη, αλλά και την ποδοσφαιρική υπερηφάνεια της Τραπεζούντας απέναντι στις μεγάλες ομάδες της χώρας, που συνήθως μονοπωλούν στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Το νούμερο «61» φορούσε πιο πρόσφατα ο Τζιχάν Τσανάκ, ενώ μεταξύ των παικτών που έχουν επίσης αγωνιστεί με αυτόν τον αριθμό βρίσκεται οι Γιουσούφ Γιαζίτζι του Ολυμπιακού και οι Αμπντουλκαντίρ Παρμάκ και Μπαρίς Μεμίς.



Κλείνοντας, οι πληροφορίες λένε πως ο Αιγύπτιος σταρ θα φοράει το «10» και η συγκεκριμένη επιλογή έγινε για την παρουσίασή του, ως ένας τρόπος να συνδεθεί από την πρώτη στιγμή με την πόλη και τον κόσμο.