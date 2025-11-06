Ο Σαμαράς απαντά για το εάν θα ιδρύσει κόμμα

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Αντώνης Σαμαράς για το εάν τελικά θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος.

Μέσω συνέντευξης του το μεσημέρι της Κυριακής (15:00) στον ΑΝΤ1 και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το κανάλι θα μιλήσει επίσης για πρώτη φορά για την τραγική απώλεια της κόρης του, Λένας:

«Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε τη μετάδοση συνέντευξης του πρώην Πρωθυπουργού, που έδωσε στη δημοσιογράφο Ιρένα Αργύρη στις 31Οκτωβρίου 2025, και στην οποία μιλάει για όλους και για όλα . Γιατί ασκεί κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη; Τι λέει για τα εθνικά θέματα και τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας; Ποια είναι η σχέση του με τον Κώστα Καραμανλή; Θα προχωρήσει, τελικά, στη δημιουργία νέου κόμματος; Τέλος, ο Αντώνης Σαμαράς ανοίγει την καρδιά του και μιλάει για πρώτη φορά για την οδυνηρή απώλεια της κόρης του, Λένας».