«Ο Σαμαράς το βίωσε και αντιστάθηκε στο χάος»

«Νομίζω ότι χρειάζεται ένα μέτρο. Γιατί όταν δεν υπάρχει μέτρο, τότε δεν υπάρχει αξιοπιστία».



Αυτή τη φορά ο Παύλος Μαρινάκης δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να σχολιάσει τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά από την Καλαμάτα και συγκεκριμένα τη φράση «ο Μητσοτάκης είναι το χάος».

Φράση που κατά τον κυβερνητικό Εκπρόσωπο συντείνει στο να χάνουν οι λέξεις και οι έννοιες το νόημά τους.

Είχε ενδιαφέρον όμως η αποστροφή του κ. Μαρινάκη, επί προσωπικού, για τον Αντώνη Σαμαρά και το τι εστί... χάος.

«Το λέω και πραγματικά με λύπη, γιατί αν υπάρχουν λίγοι πολιτικοί που έχουν βιώσει στο πετσί τους τι σημαίνει χάος και αντιστάθηκαν στο χάος, ένας εξ αυτών είναι και ο κύριος Σαμαράς. Το χάος το ζήσαμε. Το χάος το ζήσαμε και το έζησε και ο κύριος Σαμαράς. Το χάος ήταν εκείνοι που κυβέρνησαν μεταφερόμενοι από πάνω και την κάτω πλατεία, υποθήκευσαν τη χώρα μας, μας έβαλαν στις ουρές, μας έβαλαν 30 καινούριους φόρους, αχρείαστους φόρους, υποθήκευσαν δημόσια περιουσία και στη συνέχεια μπας και επανεκλεγούν, στοχοποίησαν και τους πολιτικούς τους αντιπάλους με παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, ένας εκ των οποίων και ο κύριος Σαμαράς».