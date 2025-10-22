Ο Σαρκοζί δέχτηκε τις πρώτες απειλές από συγκρατούμενούς του - «Θα σε εκδικηθούμε για τον Καντάφι»

Τις πρώτες απειλές φαίνεται πως δέχτηκε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος την Τρίτη 21/10 πέρασε το κατώφλι της διάσημης παρισινής φυλακής La Santé καθώς καταδικάστηκε σε πενταετή ποινή κάθειρξης.

Συγκεκριμένα, σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ένας από τους συγκρατούμενούς του βιντεοσκοπεί, από το παράθυρό του κελιού του, το σημείο όπου φέρεται να φυλάσσεται σε απομόνωση ο πρώην πρόεδρος.

Δείχνοντας με το δάχτυλο λέει χαρακτηριστικά «Ο Σαρκοζί είναι ακριβώς εδώ. Στο ειδικό κελί απομόνωσης. Είναι μόνος του στο κελί του. Μόλις έφτασε, Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025». «Θα περάσει πολύ άσχημα αφού από κάτω είναι η πτέρυγα σωφρονισμού, για πειθαρχία (mitard). Τα ξέρουμε όλα» αναφέρει αρχικά. Στη συνέχεια φωνάζοντας προς το παράθυρο του Σαρκοζί, ο κρατούμενος ακούγεται να λέει «Θα εκδικηθούμε για τον Καντάφι. Τα ξέρουμε όλα Σαρκό για τον Ζιάντ Τακιεντιέν. Τα ξέρουμε όλα. Επέστρεψε τα δισεκατομμύρια δολάρια».

🇫🇷 FLASH | Nicolas Sarkozy est déjà MENACÉ en prison par un détenu : "On va venger Kadhafi, on est au courant de tout, Sarko. Rends les milliards de dollars".pic.twitter.com/6UMTX5wsSC — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 21, 2025

«Ο Σαρκοζί είναι εδώ!»

Πάντως, υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τη μεταγωγή του στο σωφρονιστικό κατάστημα, η είσοδός του δεν πέρασε απαρατήρητη. Σύμφωνα με το AFP, οι κρατούμενοι φώναζαν από τα κελιά τους:

-«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί!»

-«Ο Σαρκοζί είναι εδώ!»

Την ίδια στιγμή, οι συνήγοροί του κατέθεσαν αίτημα αποφυλάκισης, το οποίο οι δικαστές αναμένεται να εξετάσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

«Στην πραγματικότητα και νομικά, ο Νικολά Σαρκοζί είναι αθώος αυτή τη στιγμή και, παρά ταύτα, φυλακίζεται», δήλωσε ο δικηγόρος του Κριστόφ Ινγκρέιν, λίγη ώρα μετά την είσοδό του πρώην προέδρου στη φυλακή.

Από την πολυτέλεια στο κελί των 9 τετραγωνικών και τα τρια βιβλία

Αναχώρησε το πρωί από το σπίτι του, στο ακριβό 16ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, και μέσα σε λιγότερο από είκοσι λεπτά έφτασε στη La Santé, τη φυλακή-σύμβολο του παρισινού σωφρονιστικού συστήματος, γνωστή για τους αυστηρούς κανόνες και τους επώνυμους κρατούμενούς της.

Καθ’ οδόν, ο πρώην πρόεδρος ανάρτησε στο X (Twitter) μήνυμα με το οποίο διαμήνυσε:

«Ένας αθώος φυλακίζεται. Η αλήθεια θα θριαμβεύσει».

Το κελί του, σύμφωνα με πηγές της γαλλικής εφημερίδας Le Parisien, έχει εμβαδόν 9 τετραγωνικών μέτρων και είναι εξοπλισμένο με μονό κρεβάτι, γραφείο, κομοδίνο, τηλεόραση, σταθερό τηλέφωνο, τουαλέτα και ντουζιέρα. Το παράθυρο διαθέτει σιδερένια κάγκελα, ενώ η θωράκισή του επιτρέπει ελάχιστο φυσικό φως.

Μετά την τυπική διαδικασία ταυτοποίησης και τον ιατρικό έλεγχο, ο Σαρκοζί οδηγήθηκε στο κελί του, όπου θα παραμείνει σε απομόνωση τις πρώτες ημέρες για λόγους ασφαλείας. Πρώτος επισκέπτης του αναμένεται να είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας έχει μαζί του 3 βιβλία: Την ιστορία του Κόμη Μοντεχρίστου του Αλέξανδρου Δουμά σε δύο τόμους. Το βιβλίο περιγράφει την άδικη φυλάκιση του Πιερ Πικό ο οποίος ορκίστηκε εκδίκηση μετά την αποφυλάκιση του. Το τρίτο βιβλίο είναι ο βίος του Ιησού Χριστού.