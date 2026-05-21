Ο σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος ψηφίζει Μαρία Καρυστιανού: «Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω»

Στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού τάσσεται ανοιχτά ο γνωστός σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κυμιώνης. Με μια δήλωση του στον Flash από τη Θεσσαλονίκη που βρέθηκε μαζί με πολίτες από όλη την Ελλάδα, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα για δικαιοσύνη, ισονομία και την αλλαγή που, όπως τονίζει, έχει ήδη ξεκινήσει.

Από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη για έναν κοινό σκοπό



Ο δημοφιλής σχεδιαστής μόδας, αν και ζει και δραστηριοποιείται μόνιμα στην Αθήνα όπου βρίσκεται και το ατελιέ του, ταξίδεψε μέχρι τη συμπρωτεύουσα για να δώσει το «παρών» και να εκφράσει τη δημόσια στήριξή του.

«Καλησπέρα σας, είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη, από όλη την Ελλάδα. Έχω έρθει από την Αθήνα και ξέρετε όλοι ότι μένω στην Αθήνα, είναι το ατελιέ μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στην έναρξη της δήλωσής του, δίνοντας το στίγμα της μαζικής κινητοποίησης.

Ο σχεδιαστή μόδας Ερωτόκριτος ψηφίζει Μαρία Καρυστιανού: «Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω»

Ρεπορτάζ: Μιχάλης Λεγάκης — Flash.gr (@flashgrofficial) May 21, 2026

«Είμαστε μέρος της αλλαγής»



Ηχηρό ήταν το μήνυμα συμπαράστασης προς τη Μαρία Καρυστιανού, με τον Ερωτόκριτο να υπογραμμίζει πως η προσπάθεια αυτή αφορά κάθε πολίτη που διεκδικεί ένα καλύτερο και πιο δίκαιο μέλλον.

«Είμαστε μαζί με τη Μαρία, είμαστε μαζί με κάθε φωνή που αγαπάει την πατρίδα, αγαπάει τη δικαιοσύνη, αγαπάει την ισονομία», δήλωσε με έμφαση, συμπληρώνοντας πως το ποτάμι της διεκδίκησης δεν γυρίζει πίσω.

Το κάλεσμα στους πολίτες



Κλείνοντας το μήνυμά του, ο σχεδιαστής μόδας θέλησε να αφυπνίσει και να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά του κόσμου, απευθύνοντας ένα ανοιχτό κάλεσμα σε κάθε έναν ξεχωριστά.

«Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη η αλλαγή, είμαστε μέρος της αλλαγής και νομίζω ότι κι εσύ, αδερφέ μου, αυτή τη στιγμή που με βλέπεις, είσαι έτοιμος να είσαι μέρος της αλλαγής», κατέληξε.