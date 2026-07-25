Ο Σενγκέλια που είχε ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός, επέλεξε την επόμενή του ομάδα

Ο Τόρνικε Σενγκέλια, ένας παίκτης «βαρόμετρο» για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, έχει αποφασίσει να αφήσει την Μπαρτσελόνα και να πάει προς Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισπανικού Encestando ο Γεωργιανός πάουερ φόργουορντ αναμένεται να ενταχθεί στην Dubai BC την επόμενη εβδομάδα.

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν στο ρεπορτάζ εκτός από την πρόταση της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε προτάσεις και από τη Φενέρμπαχτσε, την Παρτίζαν και τον Ολυμπιακό. Τελικά, ο Τόρνικε Σενγκέλια επέλεξε να ενταχθεί στην ομάδα της Ντουμπάι, η οποία πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσής του ύψους 900.000 ευρώ.

⚠️ El Barça da por perdido a Toko Shengelia



🚪 El georgiano tiene tres ofertas importantes sobre la mesa y está cerca de abandonar el proyecto para luchar por la Euroliga



✍️ @ikerkind https://t.co/9jk7YPebQw — Diario SPORT (@sport) July 25, 2026

Στόχος του όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, να καταφέρει να κατακτήσει τη Euroleague και να αγωνιστεί ξανά υπό τις οδηγίες του Τσάβι Πασκουάλ.