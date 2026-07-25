Ο Σενγκέλια που είχε ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός, επέλεξε την επόμενή του ομάδα
Οι Ισπανοί αναφέρουν ότι ο Σενγκέλια έχει επιλέξει ποιος θα είναι ο επόμενος «σταθμός» στη καριέρα του παρότι είχε ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός.
Ο Τόρνικε Σενγκέλια, ένας παίκτης «βαρόμετρο» για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, έχει αποφασίσει να αφήσει την Μπαρτσελόνα και να πάει προς Αραβικά Εμιράτα.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισπανικού Encestando ο Γεωργιανός πάουερ φόργουορντ αναμένεται να ενταχθεί στην Dubai BC την επόμενη εβδομάδα.
Μάλιστα, όπως επισημαίνουν στο ρεπορτάζ εκτός από την πρόταση της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχε προτάσεις και από τη Φενέρμπαχτσε, την Παρτίζαν και τον Ολυμπιακό. Τελικά, ο Τόρνικε Σενγκέλια επέλεξε να ενταχθεί στην ομάδα της Ντουμπάι, η οποία πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσής του ύψους 900.000 ευρώ.
Στόχος του όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, να καταφέρει να κατακτήσει τη Euroleague και να αγωνιστεί ξανά υπό τις οδηγίες του Τσάβι Πασκουάλ.