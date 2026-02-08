Ο Σενγκούν προκαλεί ξανά: Έβρισε με χυδαίους χαρακτηρισμούς γυναίκα διαιτητή (vid)

Την Πέμπτη (5/2), οι Χιούστον Ρόκετς γνώρισαν την ήττα από τους Μπόστον Σέλτικς με σκορ 114-93, σε ένα παιχνίδι που είχε ένταση και ένα ιδιαίτερο περιστατικό να ξεχωρίζει.



Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, πρωταγωνιστής –για ακόμη μία φορά– βρέθηκε ο Αλπερέν Σενγκούν. Ο Τούρκος σέντερ έχασε την ψυχραιμία του σε απόφαση της διαιτησίας και απευθύνθηκε με χυδαίο χαρακτηρισμό προς τη γυναίκα διαιτητή του αγώνα, Τζένα Ρενό, γεγονός που οδήγησε άμεσα στην αποβολή του από το παιχνίδι.

Alperen Sengun calls NBA referee Jenna Reneau a "f*cking b*tch" and gets ejected.



The broadcast was celebrating National Girls & Women in Sports Day. pic.twitter.com/ClwhKPhxWI — Big-O (@daboio) February 5, 2026





Λίγες ημέρες αργότερα, ο παίκτης των Ρόκετς τοποθετήθηκε δημόσια για το συμβάν, αναγνωρίζοντας το λάθος του και ζητώντας συγγνώμη. Σε δηλώσεις του τόνισε πως η συμπεριφορά του ήταν αδικαιολόγητη και αποτέλεσμα της έντασης της στιγμής, παραδεχόμενος ότι έπρεπε να έχει καλύτερο έλεγχο των αντιδράσεών του.



Παράλληλα, αποκάλυψε ότι μετά την αποβολή του μετέβη στα αποδυτήρια, όπου συνομίλησε με τη διαιτητή, της ζήτησε συγγνώμη και τη διαβεβαίωσε πως κάτι αντίστοιχο δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Όπως ανέφερε, το θέμα θεωρήθηκε λήξαν, με τις δύο πλευρές να λύνουν την παρεξήγηση σε καλό κλίμα.