Ο «σέξι ιερέας» της Ρώμης που δεν είναι ιερέας: Το αμαρτωλό μυστικό πίσω από το διάσημο ημερολόγιο

Για περισσότερα από 20 χρόνια, το ημερολόγιο με τους λεγόμενους «σέξι ιερείς» της Ρώμης πωλείται σε τουριστικά μαγαζιά γύρω από το Βατικανό σαν ένα από τα πιο παράξενα και δημοφιλή σουβενίρ της Αιώνιας Πόλης. Ασπρόμαυρα πορτρέτα νεαρών, γοητευτικών ανδρών με ιερατική περιβολή, σοβαρά βλέμματα, κολάρα και φόντο που παραπέμπει στον κόσμο της Εκκλησίας.

Μόνο που τώρα, το μυστικό που πολλοί υποψιάζονταν βγήκε στην επιφάνεια: αρκετοί από τους άνδρες που εμφανίζονται στο διάσημο Calendario Romano δεν ήταν ποτέ ιερείς.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Giovanni Galizia, το πρόσωπο που έχει εμφανιστεί για χρόνια στο εξώφυλλο του ημερολογίου. Σήμερα είναι 39 ετών και εργάζεται ως αεροσυνοδός σε ισπανική αεροπορική εταιρεία. Όταν φωτογραφήθηκε, ήταν μόλις 17 ετών.

Η φωτογραφία του, με το ιερατικό κολάρο και το αινιγματικό χαμόγελο μπροστά σε εκκλησιαστικό τοίχο στο Παλέρμο, επαναχρησιμοποιήθηκε ξανά και ξανά σε πολλές από τις 23 εκδόσεις του ημερολογίου. Όμως ο ίδιος δεν μπήκε ποτέ σε ιερατική σχολή, ούτε χειροτονήθηκε ποτέ.

A calendar featuring close-ups of young, handsome priests has been a popular Rome souvenir for two decades. However, many of those photographed aren't actually priests. pic.twitter.com/Mpqb1JkvlE — The Associated Press (@AP) May 21, 2026

«Ήταν ένα παιχνίδι»

Ο Galizia περιέγραψε τη φωτογράφιση ως μια νεανική πλάκα, λέγοντας στο Associated Press ότι το χαμόγελό του δεν ήταν μυστηριώδες ή σαγηνευτικό, αλλά η αμηχανία ενός παιδιού που έβλεπε τους φίλους του να γελούν επειδή τον είχαν ντύσει σαν παπά.

Και όπως είπε: «Αυτή η φωτογραφία με στοιχειώνει εδώ και 23 χρόνια, αλλά δεν είμαι ιερέας».

Η ιστορία πήρε διαστάσεις στην Ιταλία μετά από δημοσίευμα της La Repubblica, που παρουσίασε την περίπτωση του Galizia και έθεσε ξανά το ερώτημα για το αν το πιο διάσημο «ιερατικό» ημερολόγιο της Ρώμης θα έπρεπε τελικά να αποκαλείται… ημερολόγιο με ψεύτικους παπάδες.

Το Βατικανό δεν θέλησε να σχολιάσει την υπόθεση. Άλλωστε, το ημερολόγιο δεν συνδέεται με την Αγία Έδρα και δεν αποτελεί επίσημη έκδοση της Καθολικής Εκκλησίας.

Το Calendario Romano που έγινε cult σουβενίρ

Το Calendario Romano κυκλοφορεί κάθε χρόνο με 12 ασπρόμαυρα πορτρέτα ανδρών, οι περισσότεροι από τους οποίους εμφανίζονται με ιερατική περιβολή. Πίσω από τον φακό βρίσκεται ο φωτογράφος Piero Pazzi, ο οποίος έχει δημιουργήσει και ημερολόγιο με γονδολιέρηδες της Βενετίας.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το ημερολόγιο δεν δημιουργήθηκε για να εξαπατήσει κανέναν, αλλά ως ένα καλλιτεχνικό και τουριστικό αντικείμενο. Σύμφωνα με τον Pazzi, περίπου το ένα τρίτο των προσώπων που εμφανίζονται στην ήδη διαθέσιμη έκδοση του 2027 είναι πράγματι ιερείς, αν και δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Galizia, από την πλευρά του, λέει ότι γνώριζε μόνο ακόμη έναν από τους άνδρες που είχαν φωτογραφηθεί για το ημερολόγιο: έναν Γάλλο, ο οποίος επίσης δεν ήταν ιερέας.

Παρά τη δημοφιλία της εικόνας του, ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν τον έχει αναγνωρίσει ποτέ κανείς στον δρόμο. Θυμάται, ωστόσο, ότι κάποια στιγμή ξαδέρφια του αγόρασαν το ημερολόγιο και το χάρισαν στη γιαγιά τους, προκαλώντας γέλια στην οικογένεια.

Τέχνη, χιούμορ ή παραπλάνηση;

Ο Galizia και ο Pazzi επιμένουν ότι το ημερολόγιο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως καλλιτεχνική δουλειά και όχι ως εξαπάτηση. Ο πρώτος μάλιστα συγκρίνει την περίπτωση με τους ηθοποιούς που υποδύονται ιερείς σε ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές, χωρίς κανείς να θεωρεί ότι είναι πράγματι κληρικοί.

Η γοητεία του ημερολογίου, όπως λέει, βρίσκεται ακριβώς στην αντίθεση ανάμεσα στο ιερό και το κοσμικό. Από τη μία, ένας κόσμος που παραπέμπει στη σοβαρότητα και στην πνευματικότητα της Εκκλησίας. Από την άλλη, νεαρά πρόσωπα, αισθητική μόδας και μια εικόνα που οι τουρίστες διάβασαν ως «sexy», ακόμη κι αν οι δημιουργοί του λένε ότι δεν ήταν αυτός ο σκοπός.

Ο Galizia δηλώνει μάλιστα ότι δεν καταλαβαίνει πλήρως γιατί οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες ερμηνεύτηκαν τόσο έντονα ως αισθησιακές. Παραδέχεται, πάντως, με χιούμορ ότι το να θεωρηθεί κάποιος «σέξι» φορώντας ιερατικό κολάρο «δεν είναι και μικρό πράγμα».

Πόσο πουλάει το ημερολόγιο

Σύμφωνα με τον Piero Pazzi, κάθε χρόνο πωλούνται αρκετές χιλιάδες αντίτυπα, χωρίς όμως να αποκαλύπτει ακριβείς αριθμούς. Το ημερολόγιο πωλείται περίπου 8 ευρώ σε καταστήματα γύρω από το Βατικανό και στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης, παραμένοντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ιδιόρρυθμα σουβενίρ της πόλης.

Ο Pazzi λαμβάνει δικαιώματα από τις πωλήσεις, ενώ ο Galizia, που είχε υπογράψει τότε σχετική άδεια για τη χρήση της φωτογραφίας του, λέει ότι δεν ζήτησε ποτέ χρήματα.

Παρά τον θόρυβο, το ημερολόγιο φαίνεται να έχει και απροσδόκητους υπερασπιστές. Ένας Νοτιοκορεάτης ιερέας, ο πατήρ Domenico, που βρέθηκε κοντά στο Βατικανό, είπε ότι στη χώρα του το Calendario Romano είναι αρκετά γνωστό, ιδιαίτερα στους νέους, οι οποίοι το βλέπουν με χιούμορ. Όπως είπε, αρκετοί θεωρούν τους ιερείς απόμακρους και αυστηρούς, αλλά μέσα από αυτό το ημερολόγιο τους βλέπουν πιο οικείους και ανθρώπινους.

Το αποτέλεσμα είναι ένα μικρό ρωμαϊκό μυστήριο που κράτησε πάνω από δύο δεκαετίες: ένα ημερολόγιο που πουλήθηκε σαν ανάλαφρο τουριστικό αστείο, αγαπήθηκε ως cult αντικείμενο και τώρα επιστρέφει στην επικαιρότητα επειδή ο πιο διάσημος «ιερέας» του δεν υπήρξε ποτέ κληρικός.